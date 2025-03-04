100 миллионов евро. Арсенал готовит предложение по суперталанту из Мадрида

Лондонский «Арсенал» заинтересован в трансфере испанского полузащитника мадридского «Атлетико» Пабло Барриосе, сообщает Fichajes.

По информации источника, в контракте 21-летнего футболиста прописана клаусула в размере 100 миллионов евро и английский гранд готов предложить эту сумму в ближайшее время. Трансфер этого игрока считается альтернативой подписанию Мартина Субименди.

Пабло также привлекает внимание «Тоттенхэма», «Челси» и «Ливерпуля».

В текущем сезоне Пабло Барриос провел 27 матчей на клубном уровне и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Атлетико» раскрыл секрет, какое преимущество есть у клуба перед «Реалом».