100 миллионов евро. Арсенал готовит предложение по суперталанту из Мадрида
Пабло Барриос привлекает внимание английского гранда
Лондонский «Арсенал» заинтересован в трансфере испанского полузащитника мадридского «Атлетико» Пабло Барриосе, сообщает Fichajes.
По информации источника, в контракте 21-летнего футболиста прописана клаусула в размере 100 миллионов евро и английский гранд готов предложить эту сумму в ближайшее время. Трансфер этого игрока считается альтернативой подписанию Мартина Субименди.
Пабло также привлекает внимание «Тоттенхэма», «Челси» и «Ливерпуля».
В текущем сезоне Пабло Барриос провел 27 матчей на клубном уровне и отдал 2 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что игрок «Атлетико» раскрыл секрет, какое преимущество есть у клуба перед «Реалом».
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