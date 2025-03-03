Украина. Премьер лига03 марта 2025, 23:12 | Обновлено 03 марта 2025, 23:21
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Утверждены даты и время начала матчей 22-го тура. Когда сыграет Динамо?
Поединки очередного тура пройдут с 28 по 30 марта
03 марта 2025, 23:12 | Обновлено 03 марта 2025, 23:21
254
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Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 22-го тура УПЛ.
Поединки 22-го тура УПЛ пройдут с 28 по 30 марта.
Киевское Динамо, лидер турнира, сыграет на выезде против Руха 29 марта в 18:00.
Донецкий Шахтер проведет поединок в гостях у Оболони 29 марта в 15:30.
УПЛ. 22-й тур
28 марта (пятница)
- 15:30. ЛНЗ – Полесье
- 18:00. Ингулец – Верес
29 марта (суббота)
- 13:00. Левый Берег – Александрия
- 15:30. Оболонь – Шахтер
- 18:00. Рух – Динамо
30 марта (воскресенье)
- 13:00. Ворскла – Кривбасс
- 15:30. Карпаты – Черноморец
- 18:00. Заря – Колос
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