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Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 23:12 | Обновлено 03 марта 2025, 23:21
254
0

Утверждены даты и время начала матчей 22-го тура. Когда сыграет Динамо?

Поединки очередного тура пройдут с 28 по 30 марта

03 марта 2025, 23:12 | Обновлено 03 марта 2025, 23:21
254
0
Утверждены даты и время начала матчей 22-го тура. Когда сыграет Динамо?
ФК Динамо

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 22-го тура УПЛ.

Поединки 22-го тура УПЛ пройдут с 28 по 30 марта.

Киевское Динамо, лидер турнира, сыграет на выезде против Руха 29 марта в 18:00.

Донецкий Шахтер проведет поединок в гостях у Оболони 29 марта в 15:30.

УПЛ. 22-й тур

28 марта (пятница)

  • 15:30. ЛНЗ – Полесье
  • 18:00. Ингулец – Верес

29 марта (суббота)

  • 13:00. Левый Берег – Александрия
  • 15:30. Оболонь – Шахтер
  • 18:00. Рух – Динамо

30 марта (воскресенье)

  • 13:00. Ворскла – Кривбасс
  • 15:30. Карпаты – Черноморец
  • 18:00. Заря – Колос
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Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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