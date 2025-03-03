Утверждены даты и время начала матчей 22-го тура. Когда сыграет Динамо?

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 22-го тура УПЛ.

Поединки 22-го тура УПЛ пройдут с 28 по 30 марта.

Киевское Динамо, лидер турнира, сыграет на выезде против Руха 29 марта в 18:00.

Донецкий Шахтер проведет поединок в гостях у Оболони 29 марта в 15:30.

УПЛ. 22-й тур

28 марта (пятница)

15:30. ЛНЗ – Полесье

18:00. Ингулец – Верес

29 марта (суббота)

13:00. Левый Берег – Александрия

15:30. Оболонь – Шахтер

18:00. Рух – Динамо

30 марта (воскресенье)