Анчелотти назвал самого профессионального игрока. И это не Шевченко и КриРо
Именитый итальянский тренер выделил Филиппа Лама
Именитый итальянский тренер Карло Анчелотти назвал самого профессионального футболиста, которого когда-либо встречал.
«Филипп Лама никогда не жаловался и никогда не имел проблем. Он отличный пример для других. Он самый профессиональный игрок, которого я когда-либо тренировал. Если бы у меня было 20 Филиппов Ламом, у меня не было бы проблем», – отметил Карло
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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