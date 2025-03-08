Анчелотти назвал самого профессионального игрока. И это не Шевченко и КриРо

Именитый итальянский тренер Карло Анчелотти назвал самого профессионального футболиста, которого когда-либо встречал.

«Филипп Лама никогда не жаловался и никогда не имел проблем. Он отличный пример для других. Он самый профессиональный игрок, которого я когда-либо тренировал. Если бы у меня было 20 Филиппов Ламом, у меня не было бы проблем», – отметил Карло

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.