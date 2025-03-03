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Германия
03 марта 2025, 22:23 | Обновлено 03 марта 2025, 22:28
614
0

Серьезная сумма. В Баварии определились с заменой Нойера

Барт Вербрюгген привлекает внимание немецкого гранда

03 марта 2025, 22:23 | Обновлено 03 марта 2025, 22:28
614
0
Серьезная сумма. В Баварии определились с заменой Нойера
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

В мюнхенской «Баварии» определились с голкипером, который должен заменить легендарного Мануэля Нойера, сообщает Fichajes.

По информации источника, им станет нидерландский кипер «Брайтона» Барт Вербрюгген. Английский клуб установил ценник в размере 50 миллионов евро за 22-летнего футболиста. Игроком также интересуется «Челси».

В текущем сезоне Барт Вербрюгген провел 28 матчей на клубном уровне, из которых 7 – сухие, пропустил 40 голов.

В текущем сезоне Мануэль Нойер провел 32 матча на клубном уровне, из которых 17 – сухие, пропустил 26 голов.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» отказался от подписания суперзвезды.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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