Реал отказался от подписания суперзвезды

Звездный хавбек мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может летом мадридский клуб. У немецкого футболиста летом завершается контракт, он рассматривает уход из клуба на правах свободного агента.

Агенты футболиста ищут новый клуб для Киммиха. Немецкий хавбек был предложен мадридскому «Реалу», однако руководство «бланкос» ответило отказом, отвергнув даже бесплатное подписание Йозуа.

В этом сезоне Киммих провел на клубном уровне 36 матчей, забил один гол и сделал десять ассистов. Ранее три игрока «Барселоны» выступили против подписания Киммиха.