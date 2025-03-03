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Испания
03 марта 2025, 21:00 | Обновлено 03 марта 2025, 21:02
451
1

Реал отказался от подписания суперзвезды

Йозуа Киммих был предложен мадридскому гранду

03 марта 2025, 21:00 | Обновлено 03 марта 2025, 21:02
451
1
Реал отказался от подписания суперзвезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Звездный хавбек мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может летом мадридский клуб. У немецкого футболиста летом завершается контракт, он рассматривает уход из клуба на правах свободного агента.

Агенты футболиста ищут новый клуб для Киммиха. Немецкий хавбек был предложен мадридскому «Реалу», однако руководство «бланкос» ответило отказом, отвергнув даже бесплатное подписание Йозуа.

В этом сезоне Киммих провел на клубном уровне 36 матчей, забил один гол и сделал десять ассистов. Ранее три игрока «Барселоны» выступили против подписания Киммиха.

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Йозуа Киммих трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги трансферы Бавария Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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Mark4854590
Реал полюбляє вільних агентів. Мбаппе минулого року, Александер-Арнольд влітку перейде. Видно з Кімміхом щось не вийшло
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