Лидер Зари травмировался на предматчевой тренировке
Роман Вантух пропустил игру с «Рухом»
В поединке 19 тура чемпионата УПЛ «Заря» – «Рух» левого защитника луганчан Романа Вантуха не было даже среди запасных.
По информации нашего источника на предматчевой тренировке лидер «Зари» не избежал мышечной контузии и вынужден был пропустить противостояние, которое имело большое значение для его команды.
Вскоре станет известно успеет ли Вантух восстановиться к поединку 20 тура – с «Оболонью», который состоится 7 марта.
Сейчас в активе «Зари» 25 очков и она занимает восьмое место в Премьер-лиге.
Ранее сообщалось о том, что президент луганской «Зари» Евгений Геллер прокомментировал выступление полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражка.
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