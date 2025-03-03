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Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 21:07 | Обновлено 03 марта 2025, 22:11
553
0

Лидер Зари травмировался на предматчевой тренировке

Роман Вантух пропустил игру с «Рухом»

03 марта 2025, 21:07 | Обновлено 03 марта 2025, 22:11
553
0
Лидер Зари травмировался на предматчевой тренировке
ФК Заря Луганск. Роман Вантух

В поединке 19 тура чемпионата УПЛ «Заря» – «Рух» левого защитника луганчан Романа Вантуха не было даже среди запасных.

По информации нашего источника на предматчевой тренировке лидер «Зари» не избежал мышечной контузии и вынужден был пропустить противостояние, которое имело большое значение для его команды.

Вскоре станет известно успеет ли Вантух восстановиться к поединку 20 тура – с «Оболонью», который состоится 7 марта.

Сейчас в активе «Зари» 25 очков и она занимает восьмое место в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось о том, что президент луганской «Зари» Евгений Геллер прокомментировал выступление полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражка.

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Роман Вантух Заря Луганск Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига травма инсайд Заря - Рух
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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