Лидер Зари травмировался на предматчевой тренировке

В поединке 19 тура чемпионата УПЛ «Заря» – «Рух» левого защитника луганчан Романа Вантуха не было даже среди запасных.

По информации нашего источника на предматчевой тренировке лидер «Зари» не избежал мышечной контузии и вынужден был пропустить противостояние, которое имело большое значение для его команды.

Вскоре станет известно успеет ли Вантух восстановиться к поединку 20 тура – с «Оболонью», который состоится 7 марта.

Сейчас в активе «Зари» 25 очков и она занимает восьмое место в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось о том, что президент луганской «Зари» Евгений Геллер прокомментировал выступление полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражка.