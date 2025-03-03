Президент Зари: «Бражко сдал. В нашем клубе он играл интенсивнее»

Президент луганской «Зари» Евгений Геллер прокомментировал выступление полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражко:

«Смотрите, лично мне Бражко нравится, но в последнее время он немного сдал. Объясню, почему. Когда он играл в «Заре», интенсивность была высокой, потому что мы не всегда играли первым номером и на него ложилось больше ответственности.

«Динамо» играет первым номером, поэтому там ответственности у игрока меньше. Поэтому мы и увидели гол «Ворсклы» в последнем матче (1:1). Я неоднократно говорил, что ему нужно еще полгода или год, чтобы совершенствоваться. Но сделать это в киевском клубе тяжело, потому что у них очень высокие цели.

Бывает страх больших клубов. Не могу говорить, что он есть у Бражко, но в «Динамо» ему тяжелее. Если бы он провел еще сезон у нас, стал сильнее, то вы бы увидели совсем другого футболиста. Ему нужно окрепнуть психологически», – считает Геллер.

В текущем сезоне Бражко провел в составе «Динамо» 22 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. В сезоне 2022/23 полузащитник выступал в составе луганской «Зари», где сыграл в 29 поединках чемпионата (семь забитых мячей и один ассист).