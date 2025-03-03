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Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 14:44 | Обновлено 03 марта 2025, 14:46
421
1

Президент Зари: «Бражко сдал. В нашем клубе он играл интенсивнее»

Евгений Геллер прокомментировал выступление полузащитника «Динамо»

03 марта 2025, 14:44 | Обновлено 03 марта 2025, 14:46
421
1
Президент Зари: «Бражко сдал. В нашем клубе он играл интенсивнее»
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Президент луганской «Зари» Евгений Геллер прокомментировал выступление полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражко:

«Смотрите, лично мне Бражко нравится, но в последнее время он немного сдал. Объясню, почему. Когда он играл в «Заре», интенсивность была высокой, потому что мы не всегда играли первым номером и на него ложилось больше ответственности.

«Динамо» играет первым номером, поэтому там ответственности у игрока меньше. Поэтому мы и увидели гол «Ворсклы» в последнем матче (1:1). Я неоднократно говорил, что ему нужно еще полгода или год, чтобы совершенствоваться. Но сделать это в киевском клубе тяжело, потому что у них очень высокие цели.

Бывает страх больших клубов. Не могу говорить, что он есть у Бражко, но в «Динамо» ему тяжелее. Если бы он провел еще сезон у нас, стал сильнее, то вы бы увидели совсем другого футболиста. Ему нужно окрепнуть психологически», – считает Геллер.

В текущем сезоне Бражко провел в составе «Динамо» 22 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. В сезоне 2022/23 полузащитник выступал в составе луганской «Зари», где сыграл в 29 поединках чемпионата (семь забитых мячей и один ассист).

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Заря Луганск Владимир Бражко Евгений Геллер
Николай Титюк Источник: Профутбол Digital
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Это факт! Лупит куда попало и с пасом проблемы.
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