«Монстр». Игрок Ромы красноречиво оценил выступление Довбика в матче с Комо
Эван Ндика отреагировал на игру украинца в Instagram
Защитник «Ромы» Эван Ндика кратко высказался по поводу выступления своего украинского одноклубника Артема Довбика в матче 27-го тура Серии А с «Комо», в котором нападающий отметился победным голом.
Игрок сборной Кот-д'Ивуара поделился в Instagram фото, на котором он стоял вместе с 27-летним форвардом. В комментарии к снимку Эван написал: «Артем Довбик – монстр».
«Рома» победила «Комо» со счетом 2:1. Довбик провел на поле 46 минут. В это время Артему хватило, чтобы отличиться результативным ударом.
Всего в текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 34 матча, забил 14 голов и сделал 4 результативных передачи.
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