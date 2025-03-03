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  4. «Монстр». Игрок Ромы красноречиво оценил выступление Довбика в матче с Комо
Италия
03 марта 2025, 18:45 |
1206
1

«Монстр». Игрок Ромы красноречиво оценил выступление Довбика в матче с Комо

Эван Ндика отреагировал на игру украинца в Instagram

03 марта 2025, 18:45 |
1206
1
«Монстр». Игрок Ромы красноречиво оценил выступление Довбика в матче с Комо
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Ромы» Эван Ндика кратко высказался по поводу выступления своего украинского одноклубника Артема Довбика в матче 27-го тура Серии А с «Комо», в котором нападающий отметился победным голом.

Игрок сборной Кот-д'Ивуара поделился в Instagram фото, на котором он стоял вместе с 27-летним форвардом. В комментарии к снимку Эван написал: «Артем Довбик – монстр».

«Рома» победила «Комо» со счетом 2:1. Довбик провел на поле 46 минут. В это время Артему хватило, чтобы отличиться результативным ударом.

Всего в текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 34 матча, забил 14 голов и сделал 4 результативных передачи.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Victor673256ua
Довбик майстерно виконав свою роботу. Вийшов, забив, приніс перемогу
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