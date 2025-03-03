«Монстр». Игрок Ромы красноречиво оценил выступление Довбика в матче с Комо

Защитник «Ромы» Эван Ндика кратко высказался по поводу выступления своего украинского одноклубника Артема Довбика в матче 27-го тура Серии А с «Комо», в котором нападающий отметился победным голом.

Игрок сборной Кот-д'Ивуара поделился в Instagram фото, на котором он стоял вместе с 27-летним форвардом. В комментарии к снимку Эван написал: «Артем Довбик – монстр».

«Рома» победила «Комо» со счетом 2:1. Довбик провел на поле 46 минут. В это время Артему хватило, чтобы отличиться результативным ударом.

Всего в текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 34 матча, забил 14 голов и сделал 4 результативных передачи.