Карло АНЧЕЛОТТИ: «Надо понимать, что это мадридское дерби»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о дерби с «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Наш последний матч на «Сантьяго Бернабеу» в Лиге чемпионов особенный, и мы хотим повторить это достижение. Конечно, будет много отличий по сравнению с «Манчестер Сити», ведь «Атлетико» – более вертикальная команда, а англичане сосредоточены на владении мячом. Но на наш стиль игры это никак не отразится.

Мы знаем, что будет сложный матч и чувствуем, что завтра ничего не решится. Мы не можем надеяться, что матч завершится для нас с комфортным преимуществом. Это невозможно, ведь наш соперник очень сильная команда. Счет будет минимальным до самого конца поединка.

Следует понимать, что это мадридское дерби. Такие матчи всегда очень напряжены, тем более «Атлетико» проводит очень хороший сезон во всех турнирах. Я помню, как впервые играл против Диего Симеоне, еще когда был футболистом. Он забил важный гол в матче «Ювентус» - «Лацио». В итоге он отпраздновал чемпионство в 2000 году вместе с римским клубом.

Потом были очень хорошие поединки на тренерском мостике. Я его очень уважаю, его способ работы и преданность он проявляет в команде.

Противостояние Мбаппе и Гризмана – это все еще одни из лучших футболистов мира, обладающих огромным качеством. Они разные по стилю игры, но каждый имеет свою особенность. Гризманн предпочитает двигаться поближе к мячу, а Килиан обладает качеством мощного форварда», – прокомментировал Анчелотти.