Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров отметился забитым мячом в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Манчестер Сити». «Плимут» дал бой фавориту, но уступил 1:3. Максим Таловеров рассказал, что к матчам ему помогает готовиться отец – бывший защитник донецкого «Металлурга» Вадим Таловеров.

«Отец прислал мне много информации о нападающих, он очень помогает. На этой неделе мы с ним много работали. Мы не слишком углублялись в стандарты и ушибы голов, но я очень это ценю.

Да, мы не виделись около 3.5 года. Конечно, сейчас у нас очень сложная ситуация, но это несколько часов в день, чтобы сконцентрироваться на играх и тренировках. Футбол помогает нам отвлечься.

Наши воины и болельщики - я знаю, когда играет национальная сборная, они пытаются смотреть и забывать обо всем. Очень ими горжусь. Сейчас очень сложная ситуация, но мы попытаемся помочь нашему народу как можно больше, и надеюсь, выиграем войну как можно скорее», – сказал защитник сборной Украины.

Ранее сообщалось, что Таловеров признался, о чем говорил с Гвардиолой после матча Кубка Англии.