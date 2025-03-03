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  4. ТАЛОВЕРОВ: «Отец прислал мне много информации о нападающих»
Англия
03 марта 2025, 17:56 |
163
0

ТАЛОВЕРОВ: «Отец прислал мне много информации о нападающих»

Защитник «Плимута» рассказал о помощи отца при подготовке к матчам

03 марта 2025, 17:56 |
163
0
ТАЛОВЕРОВ: «Отец прислал мне много информации о нападающих»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров отметился забитым мячом в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Манчестер Сити». «Плимут» дал бой фавориту, но уступил 1:3. Максим Таловеров рассказал, что к матчам ему помогает готовиться отец – бывший защитник донецкого «Металлурга» Вадим Таловеров.

«Отец прислал мне много информации о нападающих, он очень помогает. На этой неделе мы с ним много работали. Мы не слишком углублялись в стандарты и ушибы голов, но я очень это ценю.

Да, мы не виделись около 3.5 года. Конечно, сейчас у нас очень сложная ситуация, но это несколько часов в день, чтобы сконцентрироваться на играх и тренировках. Футбол помогает нам отвлечься.

Наши воины и болельщики - я знаю, когда играет национальная сборная, они пытаются смотреть и забывать обо всем. Очень ими горжусь. Сейчас очень сложная ситуация, но мы попытаемся помочь нашему народу как можно больше, и надеюсь, выиграем войну как можно скорее», – сказал защитник сборной Украины.

Ранее сообщалось, что Таловеров признался, о чем говорил с Гвардиолой после матча Кубка Англии.

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Таловеров признался, о чем говорил с Гвардиолой после матча Кубка Англии
Максим Таловеров Плимут Манчестер Сити Кубок Англии по футболу
Сергей Турчак Источник: Суспильне Спорт
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