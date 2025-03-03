Умное решение. Экс-вратарь Бенфики поддержал Трубина перед игрой с Барсой

Бывший вратарь «Бенфики» Артур Мораес прокомментировал ситуацию с украинским вратарем Анатолием Трубиным, который перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» провел две встречи на скамье запасных лиссабонской команды.

«Я считаю, исходя из своего опыта – а я тоже проходил через подобную ситуацию – что это время для тренировок позволило мне восстановиться физически и умственно. С учетом того количества игр, которое имела Бенфика, вратарю было бы сложно найти время для тренировок.

С учетом этого времени для восстановления Трубина имеет все необходимое, чтобы вернуться лучшим, восстановленным и с ясной головой, без эмоционального стресса от матчей каждые три дня.

Я верю, что все будет хорошо, я верю, что «Бенфика» и Бруну Лаже приняли правильное решение – восстановиться морально и физически, что теперь позволит команде отдать все силы в важных матчах.

Я не считаю, что решение о передышке Трубина связано с какой-то неудачей. В отличие от большинства полевых игроков, вратари систематически играют матч за матчем, и им тяжело отключиться от игры.

Сейчас слишком много матчей. И они поняли, что это важно даже для большей конкурентоспособности с другим голкипером. От этого выигрывает команда, у «Бенфики» – теперь два вратаря, которые готовы играть», – цитирует Мораеса A Bola.

Ранее эксигровец «Бенфики» Педро Энрикеш выразил разочарование Трубиным.