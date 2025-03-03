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  4. Умное решение. Экс-вратарь Бенфики поддержал Трубина перед игрой с Барсой
Лига конференций
03 марта 2025, 15:45 |
690
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Умное решение. Экс-вратарь Бенфики поддержал Трубина перед игрой с Барсой

Артур Мораэс увидел позитив в том, что украинец оказался на скамейке запасных

03 марта 2025, 15:45 |
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Умное решение. Экс-вратарь Бенфики поддержал Трубина перед игрой с Барсой
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший вратарь «Бенфики» Артур Мораес прокомментировал ситуацию с украинским вратарем Анатолием Трубиным, который перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» провел две встречи на скамье запасных лиссабонской команды.

«Я считаю, исходя из своего опыта – а я тоже проходил через подобную ситуацию – что это время для тренировок позволило мне восстановиться физически и умственно. С учетом того количества игр, которое имела Бенфика, вратарю было бы сложно найти время для тренировок.

С учетом этого времени для восстановления Трубина имеет все необходимое, чтобы вернуться лучшим, восстановленным и с ясной головой, без эмоционального стресса от матчей каждые три дня.

Я верю, что все будет хорошо, я верю, что «Бенфика» и Бруну Лаже приняли правильное решение – восстановиться морально и физически, что теперь позволит команде отдать все силы в важных матчах.

Я не считаю, что решение о передышке Трубина связано с какой-то неудачей. В отличие от большинства полевых игроков, вратари систематически играют матч за матчем, и им тяжело отключиться от игры.

Сейчас слишком много матчей. И они поняли, что это важно даже для большей конкурентоспособности с другим голкипером. От этого выигрывает команда, у «Бенфики» – теперь два вратаря, которые готовы играть», – цитирует Мораеса A Bola.

Ранее эксигровец «Бенфики» Педро Энрикеш выразил разочарование Трубиным.

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Лига чемпионов Бенфика Барселона Анатолий Трубин Бенфика - Барселона
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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