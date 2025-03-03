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Италия
03 марта 2025, 15:34 | Обновлено 03 марта 2025, 15:39
463
0

Раньери пояснил, почему Довбику нелегко адаптироваться к футболу в Италии

По мнению коуча Ромы, итальянский футбол отличается от испанского

03 марта 2025, 15:34 | Обновлено 03 марта 2025, 15:39
463
0
Раньери пояснил, почему Довбику нелегко адаптироваться к футболу в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Клаудио Раньери

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери объяснил, почему украинскому форварду Артему Довбику нелегко адаптироваться к футболу в Италии:

«Ему еще нужно немного понять итальянский футбол, как правильно размещаться. Иногда ему не удается оказаться между соперником и мячом, иногда соперник кладет на него руки, пытается сдержать его – все это в Испании не делали. Он постепенно адаптируется.

Я не мог выставить Довбика в стартовом составе против Комо, потому что он начал тренироваться всего за день до матча. Также Салемакерс чувствовал себя не лучшим образом.

Я знал, что на скамейке запасных у меня есть игроки с ограниченным игровым временем, и хорошо для нас, что команда провела второй тайм блестяще. Так же и в первом, ведь Комо – отличная команда».

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Клаудио Раньери Артем Довбик Комо Алексис Салемакерс
Николай Степанов Источник: Voce Giallorossa
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