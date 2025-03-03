Раньери пояснил, почему Довбику нелегко адаптироваться к футболу в Италии
По мнению коуча Ромы, итальянский футбол отличается от испанского
Главный тренер Ромы Клаудио Раньери объяснил, почему украинскому форварду Артему Довбику нелегко адаптироваться к футболу в Италии:
«Ему еще нужно немного понять итальянский футбол, как правильно размещаться. Иногда ему не удается оказаться между соперником и мячом, иногда соперник кладет на него руки, пытается сдержать его – все это в Испании не делали. Он постепенно адаптируется.
Я не мог выставить Довбика в стартовом составе против Комо, потому что он начал тренироваться всего за день до матча. Также Салемакерс чувствовал себя не лучшим образом.
Я знал, что на скамейке запасных у меня есть игроки с ограниченным игровым временем, и хорошо для нас, что команда провела второй тайм блестяще. Так же и в первом, ведь Комо – отличная команда».
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