ВИДЕО. Бразилец Кауан Элиас рассказал об адаптации в Шахтере

Новичок донецкого «Шахтера» Кауан Элиас поделился впечатлениями об украинском чемпионате. Форвард рассказал об особой мотивации, разнице между украинским и бразильским футболом. Также Кауан Элиас раскрыл свои сильные стороны.

Кауан Элиас присоединился к «Шахтеру» в начале февраля 2025 года. Трансфер обошелся донецкому клубу в 17 миллионов евро. Ранее форвард выступал в бразильском «Флуминенсе».

Бразильский легионер провел два матча в «Шахтере». Отметился одной результативной передачей. Сам игрок считает, что адаптация в «Шахтере» пройдет быстро.

«Сейчас я оказался в новом чемпионате, который действительно очень экзотический для меня. Придется многое изучить, но это тот челлендж, с которым мне очень приятно столкнуться.

Все хорошо, я очень счастлив. Не рассматриваю это как какое-нибудь плохое изменение или плохую вещь. Это новая страна, новый вызов для меня. Конечно, требуется определенное время, чтобы адаптироваться, акклиматизироваться в новой стране, на новом континенте, но я считаю, что все должно быть хорошо, и точно все будет хорошо! Я буду со своей стороны делать все, чтобы в «Шахтере» мой период прошел положительно», – сказал Кауан Элиас.

Ранее сообщалось, что Кауан Элиас озвучил свою цель в «Шахтере», вспомнив культового нападающего клуба.