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Лига Чемпионов
Брюгге
04.03.2025 19:45 - : -
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
03 марта 2025, 13:15 |
17
0

Брюгге – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 марта в 19:45 первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

03 марта 2025, 13:15 |
17
0
Брюгге – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 4 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Брюгге» и «Астон Вилла».

Матч пройдет на стадионе «Ян Брейдел Стадион», который находится в Брюгге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Брюгге – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брюгге – Астон Вилла
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Брюгге смотреть онлайн Лига чемпионов Астон Вилла
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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