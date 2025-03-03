Во вторник, 4 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Брюгге» и «Астон Вилла».

Матч пройдет на стадионе «Ян Брейдел Стадион», который находится в Брюгге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Брюгге – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция