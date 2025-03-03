04.03.2025 19:45 - : -
Лига чемпионов03 марта 2025, 13:15 |
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Брюгге – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 марта в 19:45 первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
03 марта 2025, 13:15 |
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Во вторник, 4 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Брюгге» и «Астон Вилла».
Матч пройдет на стадионе «Ян Брейдел Стадион», который находится в Брюгге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Брюгге – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брюгге – Астон ВиллаСмотреть трансляцию
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