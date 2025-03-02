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Брюгге
04.03.2025 19:45 - : -
Астон Вилла
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Лига чемпионов
02 марта 2025, 20:27 |
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0

Брюгге – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 4 марта в 19:45 по Киеву

02 марта 2025, 20:27 |
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Брюгге – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

Во вторник, 4 марта, состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Брюгге» – «Астон Вилла». Встреча пройдёт на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге.

Sport.ua совместно с Betking анонсирует предстоящий поединок!

Брюгге

В основном этапе Лиги чемпионов «Брюгге» набрал 11 очков (3 победы, 2 ничьи, 3 поражения). Столько же очков было у «Манчестер Сити», «Спортинга» и «Динамо» Загреб. Но у хорватской команды была худшая разница мячей и она единственная из четверки не прошла в следующий этап. В 1/16 финала «Брюгге» встречался с «Аталантой». Итальянцы считались явным фаворитом, но «Брюгге» одержал две победы (2:1 дома и 3:1 в гостях) и вышел в 1/8 финала. В чемпионате Бельгии «Брюгге» идет на втором месте. Отставание от «Генка» составляет 9 очков. В последних матчах команда дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Астон Вилла

«Астон Вилла» стала восьмой в основном этапе Лиги чемпионов. Команда в восьми матчах набрала 16 очков (5 побед, 1 ничья и 2 поражения). Одно из них - от «Брюгге». В чемпионате Англии «Астон Вилла» после поражения от «Кристал Пэлас» (1:4) опустилась на десятую строчку турнирной таблицы. Однако в Кубке Англии команда благодаря дублю Асенсио обыграла «Кардифф» (2:0) и вышла в четвертьфинал.

Личные встречи

Команды встречались в Лиге чемпионов в этом сезоне. Игра состоялась в Бельгии 6 ноября 2024 года и закончилась победой «Брюгге» со счетом 1:0. Победный гол на счету Ванакена.

«Брюгге» – «Астон Вилла»: ключевая статистика и тренды

В Лиге чемпионов «Брюгге» забивает в среднем по 1,2 гола за игру. Средняя результативность «Астон Виллы» составляет 1,63 гола за матч. В четырех последних матчах на выезде «Астон Вилла» пропускает первой.

Возможные составы

  • «Брюгге»: Миньоле, Сейс, Ордоньес, Мехеле, де Кейпер, Яшари, Ветлесен, Ольсен, Ванакен, Цолис, Ютгла.
  • «Астон Вилла»: Мартинес, Динь, Гарсия, Богарде, Конса, Тилеманс, Макгинн, Бейли, Рэшфорд, Ассенсио, Уоткинс.

Прогноз

В первом матче 1/8 финала команды будут действовать осторожно. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,86.

Прогноз Sport.ua
Брюгге
4 марта 2025 -
19:45
Астон Вилла
Тотал меньше 2,5 1,86 Сделать ставку
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Брюгге Астон Вилла Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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