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  4. «Изменили ход игры благодаря усилиям команды». Довбик – о матче с Комо
Италия
03 марта 2025, 12:54 | Обновлено 03 марта 2025, 12:56
259
0

«Изменили ход игры благодаря усилиям команды». Довбик – о матче с Комо

Украинец отметил партнеров в социальной сети

03 марта 2025, 12:54 | Обновлено 03 марта 2025, 12:56
259
0
«Изменили ход игры благодаря усилиям команды». Довбик – о матче с Комо
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик в социальной сети Instagram подвел итоги поединка 27-го тура Серии А, в котором «волки» минимально переиграли «Комо» (2:1).

Артем начал поединок со скамейки запасных, однако во втором тайме нападающий вышел на замену и отличился победным голом.

«Ход игры был изменен благодаря усилиям команды», – сказал Довбик.

Интересно, что футболист отличился 14 голом в составе «Ромы» в текущем сезоне.

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Комо
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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