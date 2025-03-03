«Изменили ход игры благодаря усилиям команды». Довбик – о матче с Комо

Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик в социальной сети Instagram подвел итоги поединка 27-го тура Серии А, в котором «волки» минимально переиграли «Комо» (2:1).

Артем начал поединок со скамейки запасных, однако во втором тайме нападающий вышел на замену и отличился победным голом.

«Ход игры был изменен благодаря усилиям команды», – сказал Довбик.

Интересно, что футболист отличился 14 голом в составе «Ромы» в текущем сезоне.