Италия03 марта 2025, 12:54 | Обновлено 03 марта 2025, 12:56
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«Изменили ход игры благодаря усилиям команды». Довбик – о матче с Комо
Украинец отметил партнеров в социальной сети
03 марта 2025, 12:54 | Обновлено 03 марта 2025, 12:56
259
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Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик в социальной сети Instagram подвел итоги поединка 27-го тура Серии А, в котором «волки» минимально переиграли «Комо» (2:1).
Артем начал поединок со скамейки запасных, однако во втором тайме нападающий вышел на замену и отличился победным голом.
«Ход игры был изменен благодаря усилиям команды», – сказал Довбик.
Интересно, что футболист отличился 14 голом в составе «Ромы» в текущем сезоне.
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