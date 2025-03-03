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  4. Элиас назвал главное отличие украинского футбола от бразильского
Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 11:46 |
160
0

Элиас назвал главное отличие украинского футбола от бразильского

Форвард считает, что адаптация не будет длиться очень долго

03 марта 2025, 11:46 |
160
0
Элиас назвал главное отличие украинского футбола от бразильского
ФК Шахтер Донецк. Кауа Элиас

Бразильский форвард Шахтера Кауа Элиас рассказал об адаптации в Украине, заявив, что украинский футбол отличается от бразильского.

- Чем украинский футбол отличается от бразильского?

– Считаю, что в Бразилии более зрелищный футбол с точки зрения искусства, скажем так. Есть больше времени на принятие решений, больше времени, чтобы поиграть с мячом, создать зрелище, а также меньший акцент на физическом аспекте игры. В Украине чемпионат очень интересный, я почувствовал это в первой же игре. Больший акцент на физической готовности, активности перемещений с мячом, поэтому эта интенсивность еще непривычна для меня, но очень нравится.

- Было ли что-нибудь такое, что тебя удивило в Украине?

– Полагаю, пока нет. Многие вещи, также происходящие в Бразилии, не нашел чего-то очень отличного и чего-то, что меня испугало бы.

- А что насчет погодных условий?

– Здесь очень отличается. Я привык, что у Бразилии нормальная ситуация, когда ты выходишь на улицу и у тебя +40 градусов. Конечно, сейчас обстоятельства иные, однако я убежден, что это никак не повлияет на нашу подготовку к игре, я в процессе адаптации, тем более у нас команда, где большая бразильская диаспора, и это для меня тоже значительный плюс. А вообще мне нравится холод, поэтому, полагаю, адаптация не продлится долго.

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Кауан Элиас Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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