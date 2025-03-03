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  4. Кауан ЭЛИАС: «Интерес от Шахтера? Казалось, что это сон»
Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 05:37 | Обновлено 03 марта 2025, 05:43
46
0

Кауан ЭЛИАС: «Интерес от Шахтера? Казалось, что это сон»

Игрок прокомментировал, как покинул бразильскую команду ради украинской

03 марта 2025, 05:37 | Обновлено 03 марта 2025, 05:43
46
0
Кауан ЭЛИАС: «Интерес от Шахтера? Казалось, что это сон»
ФК Шахтар. Кауан Елиас

18-летний бразильский форвард «Шахтера» Кауан Элиас прокомментировал эксклюзивно для Sport.ua, как впервые отреагировал об интересе «горняков».

«Безусловно, охотно расскажу эту историю. Все началось однажды, когда я возвращался с тренировки с «Флуминенсе». Я пришел домой и увидел гостей, которых точно не ожидал увидеть, с которыми впоследствии разговаривал мой отец, и это действительно стало для меня неожиданностью.

Особенно то, что эти люди предложили пообедать, - это удивило меня еще больше. Впоследствии краем уха я услышал упоминание о «Шахтере», о том, что есть интерес к моему переходу, что клуб рассматривает меня как усиление для борьбы в чемпионате Украины и вообще на долгие годы.

Честно, я был максимально шокирован, сел в кресло, чтобы осознать все случившееся. Я действительно не мог поверить, что это правда, что это не мой сон. Конечно, после шока появляется эмоция счастья. И я обрадовался, что это оказался не сон...».

На початку лютого Кауан Елліас підписав контракт із донецьким «Шахтарем».

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инсайд Шахтер Донецк Кауан Элиас чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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