Взрывная ничья. Галатасарай и Касымпаша устроили битву с шестью голами

В субботу и воскресенье в Турции было сыграно 5 матчей 26-го тура Суперлиги.

«Касымпаша» на своем поле принимала «Галатасарай». Игра подарила много эмоций как футболистам, так и болельщикам. В итоге - боевая ничья 3:3.

«Фенербахче» уверенно разобрался с «Антальяспором». Подопечные Жозе Моуриньо еще в первом тайме отгрузили в ворота соперника три сухих мяча, которые в итоге остались единственными.

«Ризеспор» одержал уверенную победу над «Аланияспором» – 3:1.

«Бешикташ» на своем поле победил «Кайсериспор» со счетом 2:0.

«Адана Демирспор» разошелся миром с «Бодрумспором» – 0:0.

Суперлига Турции. 26-й тур

Касымпаша – Галатасарай – 3:3

Голы: Бен Оанес, 52, Брекало, 61, Хайрадинович, 85 (пенальти), - Осимхен, 12 (пенальти), 71, Ламина, 69

Фенербахче – Антальяспор – 3:0

Голы: Мюлдюр, 9, Тадич, 26, Эн Несири, 30

Ризеспор – Аланияспор – 3:1

Голы: Геззаль, 46, Сове, 71, Олавоин, 85, - Шпорар, 65 (пенальти)

Бешикташ – Кайсериспор – 2:0

Голы: Жоау Мариу, 45, Киличсой, 90+5 (пенальти)

Аданадемирспор – Бодрумспор – 0:0