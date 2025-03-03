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Чемпионат Турции
Касымпаша
02.03.2025 15:00 – FT 3 : 3
Галатасарай
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Турция
03 марта 2025, 05:15 | Обновлено 03 марта 2025, 05:23
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0

Взрывная ничья. Галатасарай и Касымпаша устроили битву с шестью голами

В чемпионате Турции были сыграны матчи 26-го тура

03 марта 2025, 05:15 | Обновлено 03 марта 2025, 05:23
52
0
Взрывная ничья. Галатасарай и Касымпаша устроили битву с шестью голами
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу и воскресенье в Турции было сыграно 5 матчей 26-го тура Суперлиги.

«Касымпаша» на своем поле принимала «Галатасарай». Игра подарила много эмоций как футболистам, так и болельщикам. В итоге - боевая ничья 3:3.

«Фенербахче» уверенно разобрался с «Антальяспором». Подопечные Жозе Моуриньо еще в первом тайме отгрузили в ворота соперника три сухих мяча, которые в итоге остались единственными.

«Ризеспор» одержал уверенную победу над «Аланияспором» – 3:1.

«Бешикташ» на своем поле победил «Кайсериспор» со счетом 2:0.

«Адана Демирспор» разошелся миром с «Бодрумспором» – 0:0.

Суперлига Турции. 26-й тур

Касымпаша – Галатасарай – 3:3

Голы: Бен Оанес, 52, Брекало, 61, Хайрадинович, 85 (пенальти), - Осимхен, 12 (пенальти), 71, Ламина, 69

Фенербахче – Антальяспор – 3:0

Голы: Мюлдюр, 9, Тадич, 26, Эн Несири, 30

Ризеспор – Аланияспор – 3:1

Голы: Геззаль, 46, Сове, 71, Олавоин, 85, - Шпорар, 65 (пенальти)

Бешикташ – Кайсериспор – 2:0

Голы: Жоау Мариу, 45, Киличсой, 90+5 (пенальти)

Аданадемирспор – Бодрумспор – 0:0

События матча

85’
ГОЛ ! С пенальти забил Харис Хайрадинович (Касымпаша).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Галатасарай).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Давинсон Санчес (Галатасарай).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Йосип Брекало (Касымпаша).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Mortadha Ben Ouannes (Касымпаша).
11’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Осимхен (Галатасарай).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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