Взрывная ничья. Галатасарай и Касымпаша устроили битву с шестью голами
В чемпионате Турции были сыграны матчи 26-го тура
В субботу и воскресенье в Турции было сыграно 5 матчей 26-го тура Суперлиги.
«Касымпаша» на своем поле принимала «Галатасарай». Игра подарила много эмоций как футболистам, так и болельщикам. В итоге - боевая ничья 3:3.
«Фенербахче» уверенно разобрался с «Антальяспором». Подопечные Жозе Моуриньо еще в первом тайме отгрузили в ворота соперника три сухих мяча, которые в итоге остались единственными.
«Ризеспор» одержал уверенную победу над «Аланияспором» – 3:1.
«Бешикташ» на своем поле победил «Кайсериспор» со счетом 2:0.
«Адана Демирспор» разошелся миром с «Бодрумспором» – 0:0.
Суперлига Турции. 26-й тур
Касымпаша – Галатасарай – 3:3
Голы: Бен Оанес, 52, Брекало, 61, Хайрадинович, 85 (пенальти), - Осимхен, 12 (пенальти), 71, Ламина, 69
Фенербахче – Антальяспор – 3:0
Голы: Мюлдюр, 9, Тадич, 26, Эн Несири, 30
Ризеспор – Аланияспор – 3:1
Голы: Геззаль, 46, Сове, 71, Олавоин, 85, - Шпорар, 65 (пенальти)
Бешикташ – Кайсериспор – 2:0
Голы: Жоау Мариу, 45, Киличсой, 90+5 (пенальти)
Аданадемирспор – Бодрумспор – 0:0
События матча
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