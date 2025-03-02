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Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 23:43 |
84
0

Полузащитник Ингульца: «Это был наш день в Кривом Роге»

«Кривбасс» стал для петровчан удобной командой

02 марта 2025, 23:43 |
84
0
Полузащитник Ингульца: «Это был наш день в Кривом Роге»
ФК Ингулец. Роман Волохатый

Полузащитник «Ингульца» Роман Волохатый в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло команде из Петрово в 19 туре УПЛ довольно неожиданно взять верх над «Кривбассом», входящим в лидирующую группу - 2:0:

– На предматчевой установке наставник «Ингульца» Василий Кобин подробно проанализировав сильные и слабые места «Кривбасса» и ознакомив с планом на игру, все же отметил, что главное быть неуступчивыми психологически. Потому что с подопечными Юрия Вернидуба играть очень сложно, они демонстрируют едва ли не самый интенсивный футбол в УПЛ.

– Если вспомнить, что в первом круге «Ингулец» сыграл вничью в Кривом Роге - 1:1, а сегодня победил, то «Кривбасс» для него - удобный оппонент.

– Я бы не утверждал так категорично. Просто сегодня был наш день: мы были готовы, что криворожане высоко встречают визави, умело выходили из-под прессинга благодаря наигранным комбинациям. Пользовались средними и длинными передачами, а забегание на флангах позволяло находить пространство во владениях номинальных хозяев. В одном из таких игровых эпизодов мне удалось сделать результативный пас. Вообще, как по мне, «Ингулец» 75 минут играл идеально и только под занавес поединка, когда усталость уже сказывалась, то пошли досадные ошибки и криворожане перехватили инициативу. Мы выстояли и, убежден, заслуженно победили.

– Не удивились, что «Кривбасс» так слабенько сыграл?

– Мне не корректно оценивать игру «Кривбасса», однако я считаю, что мы прошлой осенью заслуживали лучшей судьбы. В нескольких матчах не везло и не забывайте, что постоянно выступали в гостях. Но у нас - замечательный микроклимат, что изрядно способствует сплочению. В «Ингульце» много молодежи без опыта выступлений в элитном дивизионе и это нас только стимулирует действовать через не могу. И не надо спешить нас хоронить, мы настроены биться за сохранение «прописки» в УПЛ в каждом матче. Хотя и в дальнейшем не можем рассчитывать на поддержку родных стен. В конце концов, а как еще обратить на себя внимание скаутов более именитых клубов?

– Можно сказать, что сегодня «Ингулец» провел свою лучшую игру в сезоне?

– Мне больше запомнилось, как мы в первом круге играли с «Полесьем» и «Ворсклой». Хотя со стратегической стороны сегодняшняя победа была очень важна. Она подтвердила, что мы все правильно делаем на тренировках, что еще можно наверстать упущенное и вернуть интригу в битве среди аутсайдеров.

– Были определенные трудности с переходом с синтетики на травяной газон?

– Нет, на первых минутах было немного непривычно, но постепенно все нормализовалось. Тем более, что газон на стадионе «Горняк» был в надлежащем состоянии, как для такого времени года.

– Что сказал Василий Кобин после финального свистка?

– На этот раз был очень лаконичным: поблагодарил за игру и от имени команды поздравил Александра Пятова с рождением дочери. Детальный анализ поединка будет сделан на теоретическом занятии, а затем начнется подготовка к очередному экзамену - с «Рухом». Львовяне потерпели два поражения подряд, но и нам отступать некуда. Будет интересно, ведь «Ингулец» ждет еще один финал.

Ранее мы сообщали, что «Ингулец» показал, как выглядит раздевалка после победы над «Кривбассом».

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Роман Волохатый Кривбасс Кривой Рог Ингулец Василий Кобин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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