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  4. Левандовски проводит лучший сезон в Барселоне по количеству голов
Испания
02 марта 2025, 23:06 |
296
0

Левандовски проводит лучший сезон в Барселоне по количеству голов

Поляк отметился забитым мячом в ворота «Реал Сосьедад»

02 марта 2025, 23:06 |
296
0
Левандовски проводит лучший сезон в Барселоне по количеству голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски во встрече против «Реал Сосьедад» забил 34-й гол в этом сезоне во всех турнирах, установив личный рекорд по этому показателю в составе «каталонцев».

2 марта состоялась игра 26-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом Сосьедад». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

Вторым лучшим сезоном по количеству забитых мячей в составе «блауграны» для Левандовски стал сезон 2022/23, в котором он забил 33 гола в 46 матчах.

В текущей кампании Ла Лиги Левандовски принял участие в 25 поединках, отметившись 21 забитым мячом и 2 результативными передачами. Подопечные Ханси Флика лидируют в таблице чемпионата (18 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад статистика Ла Лига Барселона - Реал Сосьедад Роберт Левандовски
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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