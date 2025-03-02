Разгромы от Ренна и Тулузы, победа Страсбурга
2 марта состоялось 3 матча Лиги 1
В понедельник, 2 марта, состоялось 3 матча французской Лиги 1.
«Анже» дома разгромно уступил «Тулузе со счетом 0:4. Аналогичная участь ожидала и «Монпелье»: «Ренн» забил 4 гола в ворота Лекомте. «Страсбуг» же в родных стенах минимально обыграл «Осер».
Позиции команд в турнирной таблице после сыгранных матчей:
- Страсбург: 37 очков, 7-е место
- Тулуза: 34 очка, 8-е место
- Ренн; 29 очков, 11-е место
- Осер: 28 очков, 12-е место
- Анже: 27 очков, 13 место
- Монпелье: 15 очков, 18 место
Лига 1. 24-й тур
Анже – Тулуза – 0:4
Голы: Магри, 51, Сьерро, 57, Кресвелл, 71, Эджума, 90+4
Монпелье – Ренн – 0:4
Голы: Фофана, 28, Сиссе, 56, Ассиньон, 69, Калимуэндо, 87
Осер – Страсбург – 0:1
Гол: Эменья, 87
Фото матчей:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 2 марта в 21:45 по Киеву
Гол украинского страйкера принес римскому клуб три очка