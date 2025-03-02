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Анже
02.03.2025 18:15 – FT 0 : 4
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Франция
02 марта 2025, 23:25 |
15
0

Разгромы от Ренна и Тулузы, победа Страсбурга

2 марта состоялось 3 матча Лиги 1

02 марта 2025, 23:25 |
15
0
Разгромы от Ренна и Тулузы, победа Страсбурга
Getty Images/Global Images Ukraine. Тулуза

В понедельник, 2 марта, состоялось 3 матча французской Лиги 1.

«Анже» дома разгромно уступил «Тулузе со счетом 0:4. Аналогичная участь ожидала и «Монпелье»: «Ренн» забил 4 гола в ворота Лекомте. «Страсбуг» же в родных стенах минимально обыграл «Осер».

Позиции команд в турнирной таблице после сыгранных матчей:

  • Страсбург: 37 очков, 7-е место
  • Тулуза: 34 очка, 8-е место
  • Ренн; 29 очков, 11-е место
  • Осер: 28 очков, 12-е место
  • Анже: 27 очков, 13 место
  • Монпелье: 15 очков, 18 место

Лига 1. 24-й тур

Анже – Тулуза – 0:4

Голы: Магри, 51, Сьерро, 57, Кресвелл, 71, Эджума, 90+4

Монпелье – Ренн – 0:4

Голы: Фофана, 28, Сиссе, 56, Ассиньон, 69, Калимуэндо, 87

Осер – Страсбург – 0:1

Гол: Эменья, 87

Фото матчей:

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Лига 1 (Франция) Тулуза Страсбург Ренн Анже Осер Монпелье чемпионат Франции по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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