Кополовец стал игроком медиаклуба, за который выступают Милевский и Алиев
Клуб IGNIS собрал под своей эмблемой известных футболистов прошлого
41-летний украинский футболист Михаил Кополовец, завершивший карьеру, официально стал игроком медиафутбольной команды IGNIS.
Кополовец в своей футбольной карьере играл за команды Карпаты Львов, Говерла Ужгород, Минай, белорусскую Белшину, немецкий Айнхайт Рудольштадт.
Пресс-служба команды IGNIS, презентуя нового игрока команды, рассказала:
«Михаил Кополовец – это человек, которого невозможно не любить. Его искренность, харизма и откровенность делают его особенным не только в футболе, но и в жизни. Его слова разбирают на цитаты, его шутки заставляют смеяться до слез, а его взгляды на жизнь вдохновляют никогда не сдаваться.
И сегодня мы все видим, как он начинает новый этап – в мире медиафутбола. И если честно, здесь не может быть никаких сомнений: Кополовец разорвет этот мир так же, как когда-то рвал фланг в свои лучшие футбольные годы.
Он уже завоевал сердца многих, но впереди еще больше. Мы все верим в твои новые свершения, знаем, что ты еще раз удивишь мир. Приветствуем в семье, легенда».
За IGNIS выступают легендарные знаменитые экс-футболисты «Динамо» Артем Милевский и Александр Алиев.
Михаил Кополовец стал игроком медиаклуба IGNIS
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