Василий КОБИН: «Леха сделал свою работу. Красавчик. Молодец»

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин прокомментировал победу над «Кривбассом» (2:0) в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Для нас самое главное сегодня было – одержать победу и набрать три очка. Хочу поблагодарить свою команду, ведь ребята проявили мужество и характер. Эта победа для нас очень важна, учитывая нашу турнирную ситуацию.

– Ваша команда сегодня выглядела очень убедительно. Вы переиграли «Кривбасс», а предыдущая игра также была качественной. Это результат сборов? Откуда столько мотивации?

– Если посмотреть на турнирную таблицу, мы среди претендентов на вылет, но еще в первом круге не выглядели так по уровню игры. Да, у нас были определенные проблемы, но они касались внутренних вопросов команды. К тому же каждый матч для нас - это фактически выездной поединок. В такой ситуации трудно всегда выкладываться на максимум. Когда приезжаем к соперникам, там болельщики играют большую роль, что помогает хозяевам. Сейчас мы психологически к этому готовы и стараемся не обращать внимания. По мотивации - команда прекрасно понимала, насколько важна эта игра. Мы играли против соперника, который борется за еврокубки. Где-то им не везет с реализацией, и сегодня это тоже было заметно. Но мои ребята хорошо выполнили все, о чем мы договаривались.

– Какой была установка на второй тайм?

– Я считаю, что самый опасный счет - 2:0. Команда может расслабиться или слишком убедиться, что матч уже выигран. Поэтому подчеркнул, что мы не должны останавливаться и должны продолжать действовать так же, как в первом тайме. Также просил не подпускать соперника слишком близко. Игроки хорошо выполняли установку, но функционально немного подсели. Выдержали, хотя в последние 10-15 минут позволили «Кривбассу» создать немало моментов.

– Оцените действия вашего голкипера, ведь сегодня он фактически стал героем поединка.

– Алексей – самый опытный игрок нашей команды. Он проводит сезон на очень высоком уровне. Да, он помог во многих моментах, но я бы хотел отметить всю команду, ведь все хорошо сыграли. Леха (Паламарчук) сделал свою работу. Красавчик. Молодец!