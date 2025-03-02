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Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 12:37 | Обновлено 02 марта 2025, 12:43
53
0

Защитник Оболони – об игре с Полесьем: «Такие матчи дают надежду»

Петр Стасюк проанализировал ничью с житомирским клубом

02 марта 2025, 12:37 | Обновлено 02 марта 2025, 12:43
53
0
Защитник Оболони – об игре с Полесьем: «Такие матчи дают надежду»
ФК Оболонь. Петр Стасюк

Защитник киевского клуба «Оболонь» Петр Стасюк проанализировал домашнюю ничью против житомирского «Полесья» в рамках 19-го тура чемпионата Украины (0:0).

– Довольно много моментов сегодня создала «Оболонь», вы также участвовали, но реализовать их не удалось. Есть ли перед глазами тот момент, который должен был стать голом?

– Я не могу сейчас сказать, какой точно момент был уже практически голом, но сегодня команда «Оболонь» показала достаточно хороший уровень футбола. Создали достаточно моментов такой команде, как «Полесье».

– Уже общались с игроками «Полесья». Они отметили, что «Оболонь» несколько удивила. Также констатировали, что удалось нейтрализовать Батисту, Назаренко, Гуцуляка. Это была первоочередная задача «Оболони» на этот матч?

– Задачей команды на этот поединок было набрать зачетные пункты. Конечно, Гуцуляк и Назаренко – ключевые игроки «Полесья». Была определенная задача исключить их из игры.

– В атаке помогал Бычек. Знаю, что сейчас у него температура 39. Вы знали, что он доиграет матч с такой бешеной температурой?

– У нас и у Бычека температура была, и у Валерия Дубка после игры температура. Сейчас многие болеют в команде, но это делает нас сильнее.

– И в обороне сегодня тоже удалось «Оболони» хорошо отработать?

Это уже вторая игра подряд на ноль. Такие матчи дают надежду на то, что команда все больше сыгралась. С каждым поединком будем сильнее как в обороне, так и в атаке.

–​​​ Футболисты «Полесья» жаловались на газон, но, кажется, «Оболони» это не помешало. Как вы оцениваете его состояние?

– Как для этого времени года, качество газона нормальное. Конечно, не Сан-Сиро, но довольно хорошая.

– Четыре очка в двух стартовых поединках. Какое настроение в команде, в обновленной раздевалке?

– Конечно, для команды это сверхважные очки. Тем более с хорошими соперниками взяли четыре очка. Для нас это золотые очки.

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Петр Стасюк Оболонь Киев Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: ФК Оболонь
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