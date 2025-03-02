01.03.2025 18:00 – FT 1 : 3
Франция02 марта 2025, 05:45 |
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Сент-Этьен – Ницца – 1:3. Орлята в топ-3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 24-го тура Лиги 1
02 марта 2025, 05:45 |
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В субботу, 1 марта, состоялся матч 24-го тура Лиги 1 между «Сент-Этьеном» и «Ниццей».
Встречу принимал Стадион Жоффруа Гишар в Сент-Этьене.
Гости, подошедшие к матчу в статусе фаворита, добыли победу со счетом 1:3.
После этого матча «Сент-Этьен» расположился на 17-й позиции с 19 очками, а «Ницца» с 46 баллами поднялась на 3-е место.
Лига 1. 24-й тур
Сент-Этьен – Ницца – 1:3
Голы: Стассин, 32 – Росарио, 10, Наде, 52 (автогол), Гессан, 69
Видеообзор матча:
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Эванн Гессан (Ницца).
52’
ГОЛ ! Автогол забил Микаэль Наде (Сент-Этьен).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Стассин (Сент-Этьен).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Паулино Росарио (Ницца).
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