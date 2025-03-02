Сент-Этьен – Ницца – 1:3. Орлята в топ-3. Видео голов и обзор матча

В субботу, 1 марта, состоялся матч 24-го тура Лиги 1 между «Сент-Этьеном» и «Ниццей».

Встречу принимал Стадион Жоффруа Гишар в Сент-Этьене.

Гости, подошедшие к матчу в статусе фаворита, добыли победу со счетом 1:3.

После этого матча «Сент-Этьен» расположился на 17-й позиции с 19 очками, а «Ницца» с 46 баллами поднялась на 3-е место.

Лига 1. 24-й тур

Сент-Этьен – Ницца – 1:3

Голы: Стассин, 32 – Росарио, 10, Наде, 52 (автогол), Гессан, 69

Видеообзор матча: