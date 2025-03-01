Александр БАБИЧ: «Бутко вернется к следующему туру»

Капитан одесского «Черноморца» Богдан Бутко из-за проблем со здоровьем пропустил уже второй подряд матч весенней части чемпионата. Он не играл в стартовом поединке с ковалевским «Колосом», а в текущем, 19-м туре, оказался вне состава в домашней встрече с «Левым берегом».

Еще в разгар тренировочного сбора в Турции 34-летний экс-игрок сборной Украины получил мышечную травму, после чего лечился и восстанавливался как на турецкой земле, так и в Одессе.

Как стало известно Sport.ua, восстановление Бутко подходит к концу. В последние дни он задействован в разминках команды, а в дальнейшем будет продолжать участвовать в «квадратах» и тому подобное.

«В сегодняшнем матче с «Левым берегом» Бутко было сто процентов рано привлекать. А вот к следующим поединкам – с «Полесьем» или «Ингульцом» он, я думаю, будет уже готов», – сказал главный тренер «Черноморца» Александр Бабич

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