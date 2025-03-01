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  4. У кого 9.0? Стала известна оценка Таловерова за гол в игре с Манчестер Сити
Англия
01 марта 2025, 22:34 |
1293
1

У кого 9.0? Стала известна оценка Таловерова за гол в игре с Манчестер Сити

Украинец забил на 38-й минуте

01 марта 2025, 22:34 |
1293
1
У кого 9.0? Стала известна оценка Таловерова за гол в игре с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

В субботу, 1 марта, прошел матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Плимут».

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад». На 38-й минуте забил украинец Максим Таловеров, однако этого оказалось мало – хозяева победили со счетом 3:1.

После завершения поединка известный статистический портал WhoScored оценил выступление Таловерова в этом матче на 7.8 баллов – это самая высокая оценка среди всех игроков «Плимута».

Героем матча стал звездный хавбек «горожан» Кевин де Брюйне, который оформил в матче гол + ассист и получил от WhoScored самую высокую оценку – 9.0.

Оценки матча Манчестер Сити – Плимут от WhoScored

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Максим Таловеров WhoScored Кевин де Брюйне Кубок Англии по футболу Плимут Манчестер Сити оценки
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 1
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Iigor6583
Потрібно його вже називати "сурермаксі", по прикладу "суперівана". Усі тихоходи мають бути "спер".
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