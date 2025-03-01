У кого 9.0? Стала известна оценка Таловерова за гол в игре с Манчестер Сити

В субботу, 1 марта, прошел матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Плимут».

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад». На 38-й минуте забил украинец Максим Таловеров, однако этого оказалось мало – хозяева победили со счетом 3:1.

После завершения поединка известный статистический портал WhoScored оценил выступление Таловерова в этом матче на 7.8 баллов – это самая высокая оценка среди всех игроков «Плимута».

Героем матча стал звездный хавбек «горожан» Кевин де Брюйне, который оформил в матче гол + ассист и получил от WhoScored самую высокую оценку – 9.0.

Оценки матча Манчестер Сити – Плимут от WhoScored