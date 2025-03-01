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  4. Виталий ПЕРВАК: «В Одессе на кону было шесть очков»
Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 21:52 |
164
0

Виталий ПЕРВАК: «В Одессе на кону было шесть очков»

Победа в Одессе была для киевлян стратегически важной

01 марта 2025, 21:52 |
164
0
Виталий ПЕРВАК: «В Одессе на кону было шесть очков»
УПЛ. Виталий Первак

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным праздновать победу в матче 19-го тура УПЛ в Одессе над «Черноморцем» (1:0).

«Сегодня на первом плане был результат. Поскольку встречались соседи по турнирной таблице, то на кону вообще было 6 очков. Поэтому, команда, которая брала верх – получала серьезное стратегическое преимущество.

У нас были кадровые проблемы и, чтобы минимизировать, их пришлось перестроить ряды.

Возможно, в итоге, ничейный счет был бы более справедлив. Тем не менее, и одесситы довольно остро атаковали. Вот только в отличие от хозяев мы свой голевой момент реализовали. Сработала заточенность на ворота соперника Шастала, который оказался без опеки в нужный момент в штрафной площадке «Черноморца» и эффектным ударом заставил капитулировать кипера одесситов.

Мы стараемся не заглядывать в таблицу, главное набирать, прежде всего, свои очки, хотя следует отметить, что после каждого тура ситуация среди аутсайдеров меняется», – сказал Первак.

Сейчас «Левый Берег» набрал 19 очков и занимает 11 место в УПЛ.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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