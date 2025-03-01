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Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 16:38 | Обновлено 01 марта 2025, 16:39
310
0

Поле растаяло, ударили морозы. В Ворскле пояснили перенос игры с Динамо

Команды вместо Полтавы провели поединок в Киеве

01 марта 2025, 16:38 | Обновлено 01 марта 2025, 16:39
310
0
Поле растаяло, ударили морозы. В Ворскле пояснили перенос игры с Динамо
УПЛ-ТВ

Матч 19-го тура УПЛ «Ворскла» – «Динамо» должен был состояться в Полтаве. Но поле домашнего стадиона «Ворсклы» оказалось не готово к проведению игры. Матч состоялся в Киеве и закончился вничью 1:1. Вице-президент полтавского клуба Олег Лысак назвал причины переноса матча.

«Поле растаяло, а затем прихватили морозы ночью до -15 и до -8 днем. У нас фактически 700 квадратных метров – от ворот до ворот по центру поля, где-то 10% поля не в том состоянии, в котором должно быть, чтобы принимать команды Украинской Премьер-Лиги.

Мы обратились в Александрию, ведь их стадион является нашим резервным, но они также в авральном режиме работают, тренируются на поле, проводили игру с Зарей, поэтому отказали нам. Я благодарю Динамо Киев, они были готовы нас принять», – заявил Олег Лысак.

Ранее сообщалось, что лидер «Ворсклы» разочарован ничьей с «Динамо» в УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига УПЛ-ТВ Ворскла - Динамо Ворскла Полтава Динамо Киев Олег Лысак
Сергей Турчак Источник: УПЛ-ТВ
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