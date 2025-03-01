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Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 16:16 | Обновлено 01 марта 2025, 16:39
465
0

Подогрев отключился. В Карпатах рассказали, почему не сыграли во Львове

Львовский клуб объяснил причину переноса матча с ЛНЗ в Житомир

01 марта 2025, 16:16 | Обновлено 01 марта 2025, 16:39
465
0
Подогрев отключился. В Карпатах рассказали, почему не сыграли во Львове
ФК Карпаты

В матче 19-го тура УПЛ «Карпаты» встретились с ЛНЗ и победили со счетом 1:0. Матч должен был пройти во Львове, но игру перенесли в Житомир. Причины такого решения пояснил технический директор «Карпат» Тарас Гордиенко.

«Оказалось, что при включении подогрева четыре линии аварийно отключились. Всего имеется 32 линии электрического подогрева, и четыре аварийно были выключены. Надо понимать, что это такое по своей площади: одна линия охватывает примерно 3,5 метра поля. Чтобы добраться туда, нужно раскопать замерзшее на 15 сантиметров поле, а затем вернуть обратно в рабочее состояние – протрамбировать, выровнять… За короткий срок провести такие работы было невозможно, – отметил Тарас Гордиенко.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб арендовал легионера львовских «Карпат».

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Карпаты - ЛНЗ Карпаты Львов ЛНЗ Черкассы УПЛ-ТВ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Тарас Гордиенко
Сергей Турчак Источник: УПЛ-ТВ
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