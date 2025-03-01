Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известна оценка Цыганкова за матч за Жирону, где он оформил гол и ассист
Испания
01 марта 2025, 18:55 |
1647
0

Известна оценка Цыганкова за матч за Жирону, где он оформил гол и ассист

Каталонцы сыграли в результативную ничью с «Сельтой» – 2:2

01 марта 2025, 18:55 |
1647
0
Известна оценка Цыганкова за матч за Жирону, где он оформил гол и ассист
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В понедельник, 1 марта, состоялся матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Жирона» и «Сельта».

Игра прошла в Жироне на местном стадионе «Монтильиви». Поединок завершился вничью 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе хозяев вышел вингер Виктор Цыганков, который на 21-й минуте забил первый гол в 2025 году, на 68-й украинец оформил ассист. После завершения матча авторитетный статистический портал WhoScored оценил выступление Цыганкова в 8.1 балл.

Героем поединка стал Янхель Эррера, который оформил в матче также гол+ассист и получил от WhoScored оценку 8.4 балла.

Оценки матча Жирона – Сельта от WhoScored

По теме:
Мичел оценил матч Жироны, в котором Цыганков забил и отдал ассист
Бетис – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Анчелотти не удивил. Известны составы на матч Бетис – Реал. Антони в старте
WhoScored Янхель Эррера Жирона Сельта Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
Футбол | 01 марта 2025, 07:47 1
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны

Легендарный бразилец выделил Пеле

«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
Футбол | 01 марта 2025, 09:37 41
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу

Илья Забарный раскритиковал президента США

Руслан РОТАНЬ: «Не зря Судаков 60 млн стоит. Решает судьбу матча»
Футбол | 01.03.2025, 20:15
Руслан РОТАНЬ: «Не зря Судаков 60 млн стоит. Решает судьбу матча»
Руслан РОТАНЬ: «Не зря Судаков 60 млн стоит. Решает судьбу матча»
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Бокс | 01.03.2025, 02:18
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
ВИДЕО. Впервые с августа. Цыганков забил гол в матче Ла Лиги и достал меч
Футбол | 01.03.2025, 15:31
ВИДЕО. Впервые с августа. Цыганков забил гол в матче Ла Лиги и достал меч
ВИДЕО. Впервые с августа. Цыганков забил гол в матче Ла Лиги и достал меч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
01.03.2025, 11:54 1
Футбол
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
28.02.2025, 09:30 9
Футбол
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
28.02.2025, 18:21 2
Футбол
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
01.03.2025, 08:15 14
Бокс
Рой Кин назвал трех игроков, которые были лучше Месси и Пеле
Рой Кин назвал трех игроков, которые были лучше Месси и Пеле
28.02.2025, 01:01
Футбол
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
01.03.2025, 09:23 8
Бокс
Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ
Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ
28.02.2025, 17:48 10
Футбол
ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
28.02.2025, 14:18 19
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем