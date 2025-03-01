Известна оценка Цыганкова за матч за Жирону, где он оформил гол и ассист

В понедельник, 1 марта, состоялся матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Жирона» и «Сельта».

Игра прошла в Жироне на местном стадионе «Монтильиви». Поединок завершился вничью 2:2.

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В стартовом составе хозяев вышел вингер Виктор Цыганков, который на 21-й минуте забил первый гол в 2025 году, на 68-й украинец оформил ассист. После завершения матча авторитетный статистический портал WhoScored оценил выступление Цыганкова в 8.1 балл.

Героем поединка стал Янхель Эррера, который оформил в матче также гол+ассист и получил от WhoScored оценку 8.4 балла.

Оценки матча Жирона – Сельта от WhoScored