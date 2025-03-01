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Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 14:31 | Обновлено 01 марта 2025, 14:57
439
0

Известны стартовые составы на матч УПЛ Черноморец – Левый Берег

Поединок 19-го тура чемпионата Украины состоится 1 марта

01 марта 2025, 14:31 | Обновлено 01 марта 2025, 14:57
439
0
Известны стартовые составы на матч УПЛ Черноморец – Левый Берег

1 марта состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретятся «Черноморец» и «Левый Берег».

Поединок пройдет на стадионе «Черноморец» в Одессе, начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние.

Одесский клуб занимает 15-е место, набрав 15 баллов. В активе «Левого Берега» – 16 очков, киевский коллектив разместился на 14-й позиции.

Стартовые составы матча «Черноморец» – «Левый Берег»

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Левый Берег Киев стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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