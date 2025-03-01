Известны стартовые составы на матч УПЛ Черноморец – Левый Берег

1 марта состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретятся «Черноморец» и «Левый Берег».

Поединок пройдет на стадионе «Черноморец» в Одессе, начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние.

Одесский клуб занимает 15-е место, набрав 15 баллов. В активе «Левого Берега» – 16 очков, киевский коллектив разместился на 14-й позиции.

Стартовые составы матча «Черноморец» – «Левый Берег»