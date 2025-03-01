Украина. Премьер лига01 марта 2025, 14:31 | Обновлено 01 марта 2025, 14:57
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Известны стартовые составы на матч УПЛ Черноморец – Левый Берег
Поединок 19-го тура чемпионата Украины состоится 1 марта
01 марта 2025, 14:31 | Обновлено 01 марта 2025, 14:57
439
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1 марта состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретятся «Черноморец» и «Левый Берег».
Поединок пройдет на стадионе «Черноморец» в Одессе, начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние.
Одесский клуб занимает 15-е место, набрав 15 баллов. В активе «Левого Берега» – 16 очков, киевский коллектив разместился на 14-й позиции.
Стартовые составы матча «Черноморец» – «Левый Берег»
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