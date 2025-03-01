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  4. ШИЩЕНКО: «Суханов отлично выполнил свою работу и справился с Гуцуляком»
Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 13:57 |
105
0

ШИЩЕНКО: «Суханов отлично выполнил свою работу и справился с Гуцуляком»

Главный тренер «Оболони» поделился впечатлениями от матча с «Полесьем»

01 марта 2025, 13:57 |
105
0
ШИЩЕНКО: «Суханов отлично выполнил свою работу и справился с Гуцуляком»
ФК Оболонь. Сергей Шищенко

В матче 19-го тура УПЛ «Оболонь» принимала «Полесье». Игра не изобиловала моментами и закончилась нулевой ничьей. Результат матча и действия игроков прокомментировал главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко. Особенно наставник отметил игру Сергея Суханова и Петра Стасюка.

«Очень интересный матч был и для тренеров, и для анализа, поэтому будем анализировать и делать выводы. Назаренко и Гуцуляк… Я считаю, что Суханов прекрасно проделал свою работу и справился с Гуцуляком, потому что Гуцуляк фактически, кроме одного момента, который был стопроцентный, но не из его зоны, не из зоны Суханова… Суханов очень классно справился, и наши защитники с Батистой тоже справились.

Что касается Назаренко… С Назаренко тем более… Я знаю, как Саня может играть… Его хет-трик в первом матче впечатлил. Но сегодня у него игра совсем не пошла, и это заслуга Стасюка и команды».

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Сергей Шищенко Оболонь Киев Оболонь - Полесье чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Сергей Суханов Петр Стасюк
Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
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