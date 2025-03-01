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  4. ВИДЕО. Игроки заклеили окна. Как выглядит база Черноморца после обстрела
Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 13:41 |
881
0

ВИДЕО. Игроки заклеили окна. Как выглядит база Черноморца после обстрела

Одесский клуб пострадал после прилета дрона

01 марта 2025, 13:41 |
881
0
ВИДЕО. Игроки заклеили окна. Как выглядит база Черноморца после обстрела
УПЛ

База одесского «Черноморца» серьезно пострадала после воздушной атаки и удара дроном российской армии.

Из-за прилета возник небольшой пожар на футбольном поле, в жилом здании были выбиты окна, но игроки и персонал не пострадали.

1 марта одесский клуб сыграет матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, где встретится с «Левым Берегом». Игроки и персонал команды продолжают готовиться к поединку – убирают комнаты, заклеивают окна.

Сумма убытков пока неизвестна, представители клуба подсчитывают финансовые потери. Кроме этого, руководство команды думает над тем, чтобы переехать на другую базу, однако окончательного решения по этому вопросу пока нет, идут обсуждения всех возможных вариантов.

Матч «Черноморец» – «Левый Берег» состоится 1 марта в 15:30 по киевскому времени. Одесский клуб занимает 15-е место, набрав 15 баллов. В активе «Левого Берега» – 16 очков, киевский коллектив разместился на 14-й позиции.

ВИДЕО. Игроки и персонал «Черноморца» убирают базу после прилета

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Левый Берег Киев российско-украинская война бомбардировки дроны
Николай Титюк Источник: УПЛ-ТВ
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