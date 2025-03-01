Стало известно, почему Шахтер зимой не продал в Турцию еще и Бондаренко
«Горняки» запросили солидную компенсацию, посчитав, что не смогут оперативно заменить хавбека
В зимнее трансферное окно турецкий «Трабзонспор» подписал двух игроков «Шахтера» – форварда Даниила Сикана и вингера Александра Зубкова, однако хотел оформить трансфер еще и атакующего хавбека Артема Бондаренко.
«Бордово-синие» предлагали «горнякам» за Бондаренко 7 миллионов евро, но украинцы отказались от этого предложения, дав понять, что не смогут оперативно подыскать замену для футболиста.
В то же время главный тренер «Трабзонспора» Шенол Гюнеш публично подтвердил интерес его клуба к Бондаренко, отметив, что зимой туркам действительно был назван крайне высокий ценник на украинца.
«Мы хотели купить его, но они потребовали 12 миллионов евро», – заявил Гюнеш.
Несколько дней назад сообщалось, что «Трабзонспор» уже начал аккумулировать средства на летний выкуп Бондаренко у «Шахтера».
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