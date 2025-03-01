Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, почему Шахтер зимой не продал в Турцию еще и Бондаренко
Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 13:05 |
1225
2

Стало известно, почему Шахтер зимой не продал в Турцию еще и Бондаренко

«Горняки» запросили солидную компенсацию, посчитав, что не смогут оперативно заменить хавбека

01 марта 2025, 13:05 |
1225
2
Стало известно, почему Шахтер зимой не продал в Турцию еще и Бондаренко
shakhtar.com. Артем Бондаренко

В зимнее трансферное окно турецкий «Трабзонспор» подписал двух игроков «Шахтера» – форварда Даниила Сикана и вингера Александра Зубкова, однако хотел оформить трансфер еще и атакующего хавбека Артема Бондаренко.

«Бордово-синие» предлагали «горнякам» за Бондаренко 7 миллионов евро, но украинцы отказались от этого предложения, дав понять, что не смогут оперативно подыскать замену для футболиста.

В то же время главный тренер «Трабзонспора» Шенол Гюнеш публично подтвердил интерес его клуба к Бондаренко, отметив, что зимой туркам действительно был назван крайне высокий ценник на украинца.

«Мы хотели купить его, но они потребовали 12 миллионов евро», – заявил Гюнеш.

Несколько дней назад сообщалось, что «Трабзонспор» уже начал аккумулировать средства на летний выкуп Бондаренко у «Шахтера».

По теме:
Неймар поспособствовал срыву перехода Мигелито в Динамо – СМИ
Назар БАЛАБА: «Буду отдаваться игре на поле на все сто процентов»
МЕССИ: «Я перешел в ПСЖ после вынужденного ухода из Барселоны»
Артем Бондаренко Шахтер Донецк Трабзонспор трансферы трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: Kontraspor
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ
Футбол | 28 февраля 2025, 17:48 10
Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ
Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ

Команда неудачно сыграла с Ворсклой

Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
Война | 01 марта 2025, 10:44 38
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом

Ольга поддержала Владимира Зеленского

ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
Теннис | 28.02.2025, 14:18
ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
Кристал Пэлас – Миллуолл. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Футбол | 01.03.2025, 12:32
Кристал Пэлас – Миллуолл. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Кристал Пэлас – Миллуолл. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
Бокс | 01.03.2025, 09:23
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
Ахметова проще всю свою кротовню заявить в чемп Турции. Чем вести продаж игроков из одного кармана в другой... 
Ответить
0
Фанькин кот
Верно. Бондаренко дешевле не стоит.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
27.02.2025, 12:57 2
Футбол
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
27.02.2025, 22:39
Футбол
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
28.02.2025, 18:21 2
Футбол
Падение суперзвезды, где Усик? Новый рейтинг лучших боксеров от The Ring
Падение суперзвезды, где Усик? Новый рейтинг лучших боксеров от The Ring
27.02.2025, 09:30 1
Бокс
Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
28.02.2025, 08:54 4
Футбол
Великая компания. Усик встретился с легендами бокса, ему пожал руку Принц
Великая компания. Усик встретился с легендами бокса, ему пожал руку Принц
28.02.2025, 02:36
Бокс
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
27.02.2025, 09:05 5
Бокс
Рой Кин назвал трех игроков, которые были лучше Месси и Пеле
Рой Кин назвал трех игроков, которые были лучше Месси и Пеле
28.02.2025, 01:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем