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  4. «Будут проблемы». Гвардиола восхищается клубом, где играет украинец
Англия
01 марта 2025, 12:33 |
398
1

«Будут проблемы». Гвардиола восхищается клубом, где играет украинец

Наставник «Манчестер Сити» поделился мнением об игре «Плимута»

01 марта 2025, 12:33 |
398
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«Будут проблемы». Гвардиола восхищается клубом, где играет украинец
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

1 февраля в 19:45 состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором сойдутся «Манчестер Сити» и «Плимут». Накануне этого поединка наставник «горожан» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от встречи с соперником:

«Они очень агрессивно защищаются впереди. Игроки «Плимута» позволяют вам выходить вперед, а затем, когда это срабатывает, они совершают невероятное движение – защитники прессингуют и перехватывают мяч. Благодаря атакующим полузащитникам, которые у них есть в центре поля, они очень хорошо взаимодействуют с нападающими.

В Чемпионшипе, Первой и Второй лигах стандарты – это, по моему мнению, главное, чему Премьер-лига должна научиться. «Плимут» играет очень надежно, их результаты улучшились в последнее время. Они проиграли всего несколько раз за последние 10 или 11 игр, поэтому я ожидаю трудную игру.

Мы играем дома – это небольшое преимущество по сравнению с выездом. Но мы знаем, что такие матчи всегда тяжело проводить. «Плимут» создаст нам проблемы, поэтому нельзя расслабляться», – сказал Гвардиола.

В составе «Плимута» играет украинский защитник Максим Таловеров, который был признан лучшим футболистом в последнем матче команды.

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Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Плимут Пеп Гвардиола
Николай Титюк Источник: BBC
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Навряд чи Плімут створить ще одне диво. Тим більше на полі Ман Сіті
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