Забил важный гол. Таловеров признан лучшим игроком матча Лутон – Плимут
Украинский защитник помог клубу вырвать ничью
19 февраля состоялся матч 31-го тура английского Чемпионшипа, в котором встретились «Лутон» и «Плимут». Хозяева открыли счет в начале второго тайма, однако гости сумели вырвать ничью на 70-й минуте.
Первый гол в составе «Плимута» забил украинский защитник Максим Таловеров, который присоединился к клубу в январе этого года. Футболист перебрался в Чемпионшип из австрийского ЛАСКа за 2 млн евро.
Пресс-служба «Плимута» сообщила в социальных сетях, что украинец был признан лучшим игроком матча с «Лутоном»: «Еще одно сильное выступление от Таловерова».
«Плимут» набрал 29 баллов и продолжает бороться за выживание – разместился на 23-й позиции в турнирной таблице.
Another BIG performance from Maxi 🧱 pic.twitter.com/NfrKsskAf2— Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 20, 2025
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