Забил важный гол. Таловеров признан лучшим игроком матча Лутон – Плимут

19 февраля состоялся матч 31-го тура английского Чемпионшипа, в котором встретились «Лутон» и «Плимут». Хозяева открыли счет в начале второго тайма, однако гости сумели вырвать ничью на 70-й минуте.

Первый гол в составе «Плимута» забил украинский защитник Максим Таловеров, который присоединился к клубу в январе этого года. Футболист перебрался в Чемпионшип из австрийского ЛАСКа за 2 млн евро.

Пресс-служба «Плимута» сообщила в социальных сетях, что украинец был признан лучшим игроком матча с «Лутоном»: «Еще одно сильное выступление от Таловерова».

«Плимут» набрал 29 баллов и продолжает бороться за выживание – разместился на 23-й позиции в турнирной таблице.