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  4. Забил важный гол. Таловеров признан лучшим игроком матча Лутон – Плимут
Англия
20 февраля 2025, 14:40 |
784
2

Забил важный гол. Таловеров признан лучшим игроком матча Лутон – Плимут

Украинский защитник помог клубу вырвать ничью

20 февраля 2025, 14:40 |
784
2
Забил важный гол. Таловеров признан лучшим игроком матча Лутон – Плимут
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

19 февраля состоялся матч 31-го тура английского Чемпионшипа, в котором встретились «Лутон» и «Плимут». Хозяева открыли счет в начале второго тайма, однако гости сумели вырвать ничью на 70-й минуте.

Первый гол в составе «Плимута» забил украинский защитник Максим Таловеров, который присоединился к клубу в январе этого года. Футболист перебрался в Чемпионшип из австрийского ЛАСКа за 2 млн евро.

Пресс-служба «Плимута» сообщила в социальных сетях, что украинец был признан лучшим игроком матча с «Лутоном»: «Еще одно сильное выступление от Таловерова».

«Плимут» набрал 29 баллов и продолжает бороться за выживание – разместился на 23-й позиции в турнирной таблице.

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чемпионат Англии по футболу Плимут Лутон Таун Максим Таловеров лучший игрок
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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Перець
ось де чувак без розкачок і адаптацій знайшов свою гру а Плімуту пощастило з ним
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+1
Mark4854590
Плімут має бути задоволений трансфером Таловєрова. Але у команди попереду дуже важка боротьба
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+1
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