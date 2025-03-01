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  4. В Черноморце сообщили судьбу матча против Левого Берега в УПЛ
Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 11:37 |
855
0

В Черноморце сообщили судьбу матча против Левого Берега в УПЛ

Матч состоится в запланированные даты

01 марта 2025, 11:37 |
855
0
В Черноморце сообщили судьбу матча против Левого Берега в УПЛ
ФК Черноморец.

Матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между «Черноморцем» и «Левым Берегом» состоится в запланированные даты. Об этом сообщила пресс-служба «моряков».

«Конечно, состоится матч», – лаконично сообщила пресс-служба «моряков».

Матч «Черноморец» – «Левый Берег» состоится в субботу, первого марта. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

Ранее главный тренер «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал вражеский удар по тренировочной базе одесского клуба.

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Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Левый Берег Киев
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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