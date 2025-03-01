В Черноморце сообщили судьбу матча против Левого Берега в УПЛ

Матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между «Черноморцем» и «Левым Берегом» состоится в запланированные даты. Об этом сообщила пресс-служба «моряков».

«Конечно, состоится матч», – лаконично сообщила пресс-служба «моряков».

Матч «Черноморец» – «Левый Берег» состоится в субботу, первого марта. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

Ранее главный тренер «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал вражеский удар по тренировочной базе одесского клуба.