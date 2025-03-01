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Сборная УКРАИНЫ
01 марта 2025, 11:10 |
296
0

Экс-тренер сборной Украины: «Нас специально не пустили на ЧМ, засудили»

Йожеф Сабо прокомментировал отбор к Чемпионату мира 1998 года

01 марта 2025, 11:10 |
296
0
Экс-тренер сборной Украины: «Нас специально не пустили на ЧМ, засудили»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо рассказал о работе во главе национальной команды в отборе к Чемпионату мира 1998 года. Специалист считает, что тогда ему не повезло, а в отдельных матчах его футболистов засудили:

– Украина очень достойно выступила в отборе на чемпионат мира 1998 года, где только два очка уступила Германии и не смогла напрямую пробиться на мундиаль. В плей-офф вашу команду ждала мощная Хорватия с Бобаном, Шукером, Бокшичем, Просинечкой и компанией. Почему не удалось их одолеть?

– Знаешь, я вообще считаю себя тренером-неудачником. Невезучий я. Вот помню в Париже была игра с Францией (0:0). Мы должны были тогда побеждать, должны! Минут пять оставалось до завершения игры – Шевченко выбегал один на один, французы делали искусственное положение вне игры и ошиблись. Андрей должен был забивать, его уже никто не догонял, у него было время сесть, покурить и забить, но... Шевченко между ног хотел забить их лысому вратарю, Бартезу. Не вышло.

В отборе на чемпионат мира 1998 года вообще были матчи, когда мы проигрывали или не выигрывали непонятно как. С Арменией была ничья (1:1) или поражение от Португалии (0:1). То штанга помешала нам гол забить, то еще что-то...

– С Хорватией тоже не везло?

– Если же говорить о первом матче плей-офф (0:2), то нас просто плавили. В раздевалке после игры я сказал игрокам, что судья натуральный пид**ас. Украину специально не пустили на ЧМ-1998, засудили, – рассказал Сабо.

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чемпионат мира по футболу ЧМ-1998 по футболу сборная Украины по футболу Йожеф Сабо
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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