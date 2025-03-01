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Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 09:42 | Обновлено 01 марта 2025, 09:43
727
0

«Продал своих родителей». Сабо высказался об измене Тимощука

Йожеф не сдерживал эмоций

01 марта 2025, 09:42 | Обновлено 01 марта 2025, 09:43
727
0
«Продал своих родителей». Сабо высказался об измене Тимощука
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолию Тимощук

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо сказал все, что думает об Анатолии Тимощуке, который сейчас поддерживает рф.

Сидел бы себе уже тихо, да нет, он начинает еще оправдывать, судиться с УАФ, рассказывать, что он такой большой футболист, охотный. Когда уехал в Германию, сидел там на скамейке, не играл.

Продал свою страну, своих родителей, которым не сможешь приехать на кладбище и возложить цветок, как их не станет.

Вообще в 90-е, чтобы стать миллионером, чтобы иметь миллион, где-то его нужно было украсть то, что делала верхушка. Вся верхушка работала на Россию, – сказал Сабо.

24 февраля 2022 года представители рф начали полномасштабную войну на территории Украины. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

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Анатолий Тимощук Йожеф Сабо сборная Украины по футболу российско-украинская война
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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