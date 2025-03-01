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  4. Игорь ПЕРДУТА: «Похоже, Динамо от нас такого не ожидало»
Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 02:09 |
67
0

Игорь ПЕРДУТА: «Похоже, Динамо от нас такого не ожидало»

После четырех поражений подряд «Ворскла» не имела права отступать

01 марта 2025, 02:09 |
67
0
Игорь ПЕРДУТА: «Похоже, Динамо от нас такого не ожидало»
УПЛ. Игорь Пердута

Капитан «Ворсклы» Игорь Пердута в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал кто был ближе к победе в сегодняшнем поединке 19 тура УПЛ между полтавчанами и «Динамо», который завершился вничью – 1:1.

– После четырех поражений подряд «Ворскла» просто уже не имела права отступать. Вот почему несмотря на турнирное положение участников противостояния мы ехали в столицу за очками.

– А пропущенный быстрый гол от киевлянина Буяльского как-то сказался на действиях полтавчан?

– Вряд ли, ведь никаких тактических перестроений не произошло. Разве что счет заставлял нас играть более активно. Важно было придерживаться установки: дорожить мячом, действовать компактно, не позволять динамовцам выбегать в стремительные контратаки.

В середине второго тайма полтавчане выровняли положение и считаю, что заслужили на добытое очко. Видимо, динамовцы и их фаны ждали совсем другого итога, но если бы мы проиграли, то это было бы несправедливо.

– А когда под занавес поединка «Ворскла» оказалась в меньшинстве, то не появились опасения за результат?

– Знаете, нам многое удавалось, считаю, что именно мы контролировали ход событий на поле и поэтому довольно уверенно отстояли ничью.

– Отсутствие дисквалифицированного рулевого Юрия Максимова в технической зоне чувствовалось?

– В водовороте борьбы было не до того, главное - выполнять план на игру. Когда возникали какие-то проблемы, то слышали подсказки от ассистентов Максимова. Если откровенно, то я даже не знаю откуда наш наставник наблюдал за поединком.

– Несмотря на завоеванное с лидером одно очко, турнирное положение «Ворсклы» и в дальнейшем остается сложным.

– Мы это прекрасно осознаем и поэтому не имеем права расслабляться. Иначе весомость достижения в столице сразу нивелируется.

Сейчас «Ворскла» занимает 13 место в УПЛ, набрав 17 очков.

Ранее мы сообщали, Шовковский объяснил невыразительную игру Ярмоленко в матче против «Ворсклы» в УПЛ.

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Игорь Пердута Ворскла Полтава Ворскла - Динамо Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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