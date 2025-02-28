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  4. Шовковский объяснил невнятную игру Ярмоленко в матче против Ворсклы в УПЛ
Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 22:33 |
527
0

Шовковский объяснил невнятную игру Ярмоленко в матче против Ворсклы в УПЛ

Специалист поддержал ветерана киевского клуба

28 февраля 2025, 22:33 |
527
0
Шовковский объяснил невнятную игру Ярмоленко в матче против Ворсклы в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский объяснил роль Андрея Ярмоленко в матче против полтавской «Ворсклы» в 19-м туре УПЛ.

«Передержал ли я на поле Ярмоленко, ведь во втором тайме он уже не казался таким мобильным, как обычно? Не могу сказать вам утвердительно. Я всегда спрашиваю у него, на что он отвечает: «Да, нормально».

У него есть качества, которых нет у других игроков. Он может с мячом распорядиться, отдать, найти голевой момент. В этой игре ему не удалось сделать что-то, его надежно прикрыли, так что не сложилось», – сказал специалист.

В этом сезоне 35-летний Ярмоленко провел 20 матчей за киевский клуб, отличившись семью забитыми мячами.

Ранее Александр Шовковский объяснил невнятную игру «Динамо» в матче против «Ворсклы».

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Андрей Ярмоленко Александр Шовковский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Ворскла Полтава Динамо - Ворскла
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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