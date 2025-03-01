ВИДЕО. Аутсайдер Ла Лиги кое-как спасся играя в большинстве с 29-й минуты

28 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Вальядолид и Лас-Пальмас.

Поединок прошел на стадионе Хосе Соррилья. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Первыми отличились гости. Гол на 22-й минуте забил Сандро Рамирес. А уже на 29-й Лас-Пальмас остался в меньшинстве после удаления Скотта Маккенны.

Вальядолид, который, судя по статистике, доминировал на протяжении всего противостояния (1.99 xG против 0.18 xG, 23 удара против 4, 13 угловых против 4, 65% владения против 35%), сумел сравнять только на 63-й усилиями Хуанми Латаса.

Вальядолид с 16 очками продолжает занимать последнее, 16-е место в таблице чемпионата Испании. У Лас-Пальмаса 24 пункта и 16-я строчка.

Ла Лига 2024/25. 26-й тур, 28 февраля

Вальядолид – Лас-Пальмас – 1:1

Голы: Латаса, 63 – Рамирес, 22

Удаление: Маккенна, 29

Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine