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Чемпионат Испании
Вальядолид
28.02.2025 22:00 – FT 1 : 1
Лас-Пальмас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 марта 2025, 01:47 |
23
0

ВИДЕО. Аутсайдер Ла Лиги кое-как спасся играя в большинстве с 29-й минуты

Вальядолид и Лас-Пальмас расписали ничью 1:1 в матче 26-го тура чемпионата

01 марта 2025, 01:47 |
23
0
ВИДЕО. Аутсайдер Ла Лиги кое-как спасся играя в большинстве с 29-й минуты
Getty Images/Global Images Ukraine

28 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Вальядолид и Лас-Пальмас.

Поединок прошел на стадионе Хосе Соррилья. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первыми отличились гости. Гол на 22-й минуте забил Сандро Рамирес. А уже на 29-й Лас-Пальмас остался в меньшинстве после удаления Скотта Маккенны.

Вальядолид, который, судя по статистике, доминировал на протяжении всего противостояния (1.99 xG против 0.18 xG, 23 удара против 4, 13 угловых против 4, 65% владения против 35%), сумел сравнять только на 63-й усилиями Хуанми Латаса.

Вальядолид с 16 очками продолжает занимать последнее, 16-е место в таблице чемпионата Испании. У Лас-Пальмаса 24 пункта и 16-я строчка.

Ла Лига 2024/25. 26-й тур, 28 февраля

Вальядолид – Лас-Пальмас – 1:1

Голы: Латаса, 63 – Рамирес, 22

Удаление: Маккенна, 29

Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Хуанми Латаса (Вальядолид).
29’
Скотт Маккенна (Лас-Пальмас) получает красную карточку.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Рамирес (Лас-Пальмас).
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Лас-Пальмас Вальядолид Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор удаление (красная карточка) Сандро Рамирес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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