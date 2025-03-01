ФОТО. Новая девушка нападающего Интера впечатляет. Её формы – топ

Нападающего «Интера» и сборной Франции Маркуса Тюрама часто связывали с различными женщинами, но он не подтверждал отношения.

Недавние слухи утверждают, что он влюбился в американскую рэпершу Чайниз Китти.

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Их заметили в одном из отелей Милана, а Китти публиковала фото в Instagram.

Китти также присутствовала на матче «Интера» против «Дженоа» (1:0), где рядом с ней был Тюрам.

Похоже, что пара только начинает свои отношения.