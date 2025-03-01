Другие новости01 марта 2025, 01:11 |
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ФОТО. Новая девушка нападающего Интера впечатляет. Её формы – топ
У Маркуса Тюрама интересный вкус
01 марта 2025, 01:11 |
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Нападающего «Интера» и сборной Франции Маркуса Тюрама часто связывали с различными женщинами, но он не подтверждал отношения.
Недавние слухи утверждают, что он влюбился в американскую рэпершу Чайниз Китти.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Их заметили в одном из отелей Милана, а Китти публиковала фото в Instagram.
Китти также присутствовала на матче «Интера» против «Дженоа» (1:0), где рядом с ней был Тюрам.
Похоже, что пара только начинает свои отношения.
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