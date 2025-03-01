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01 марта 2025, 01:11 |
328
0

ФОТО. Новая девушка нападающего Интера впечатляет. Её формы – топ

У Маркуса Тюрама интересный вкус

01 марта 2025, 01:11 |
328
0
ФОТО. Новая девушка нападающего Интера впечатляет. Её формы – топ
Instagram. Чайниз Китти

Нападающего «Интера» и сборной Франции Маркуса Тюрама часто связывали с различными женщинами, но он не подтверждал отношения.

Недавние слухи утверждают, что он влюбился в американскую рэпершу Чайниз Китти.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Их заметили в одном из отелей Милана, а Китти публиковала фото в Instagram.

Китти также присутствовала на матче «Интера» против «Дженоа» (1:0), где рядом с ней был Тюрам.

Похоже, что пара только начинает свои отношения.

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фото lifestyle Маркус Тюрам Интер Милан чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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