После атаки шахедами команда Черноморца была эвакуирована с базы

После вечернего дронового удара по Одессе, как уже сообщал Sport.ua, пострадала клубная база «Черноморца» в Совиньоне.

На ней в это время находились футболисты одесской команды, которые готовились к завтрашнему матчу с «Левым берегом». Руководством клуба и тренерским штабом было решено эвакуировать команду с базы, после чего футболисты и персонал отправились по домам. Часть игроков «Черноморца» разместилась в одном из отелей города.

Завтра утром «Черноморец» соберется в Совиньоне, где продолжит подготовку к очередному календарному поединку чемпионата.

Ранее сообщалось о том, что база «Черноморца» пострадала после прилета.