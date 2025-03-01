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  4. После атаки шахедами команда Черноморца была эвакуирована с базы
Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 00:23 |
186
0

После атаки шахедами команда Черноморца была эвакуирована с базы

Часть игроков разместилась в одном из отелей города

01 марта 2025, 00:23 |
186
0
После атаки шахедами команда Черноморца была эвакуирована с базы
ФК Черноморец

После вечернего дронового удара по Одессе, как уже сообщал Sport.ua, пострадала клубная база «Черноморца» в Совиньоне.

На ней в это время находились футболисты одесской команды, которые готовились к завтрашнему матчу с «Левым берегом». Руководством клуба и тренерским штабом было решено эвакуировать команду с базы, после чего футболисты и персонал отправились по домам. Часть игроков «Черноморца» разместилась в одном из отелей города.

Завтра утром «Черноморец» соберется в Совиньоне, где продолжит подготовку к очередному календарному поединку чемпионата.

Ранее сообщалось о том, что база «Черноморца» пострадала после прилета.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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