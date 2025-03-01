После атаки шахедами команда Черноморца была эвакуирована с базы
Часть игроков разместилась в одном из отелей города
После вечернего дронового удара по Одессе, как уже сообщал Sport.ua, пострадала клубная база «Черноморца» в Совиньоне.
На ней в это время находились футболисты одесской команды, которые готовились к завтрашнему матчу с «Левым берегом». Руководством клуба и тренерским штабом было решено эвакуировать команду с базы, после чего футболисты и персонал отправились по домам. Часть игроков «Черноморца» разместилась в одном из отелей города.
Завтра утром «Черноморец» соберется в Совиньоне, где продолжит подготовку к очередному календарному поединку чемпионата.
Ранее сообщалось о том, что база «Черноморца» пострадала после прилета.
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