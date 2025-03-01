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Чемпионат Франции
Монако
28.02.2025 21:45 – FT 3 : 0
Реймс
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Франция
01 марта 2025, 00:40 | Обновлено 01 марта 2025, 00:41
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Хет-трик Биерета. Монако дома разгромил Реймс

Датский страйкер оформил очередной хет-трик в футболке «монегасков»

01 марта 2025, 00:40 | Обновлено 01 марта 2025, 00:41
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Хет-трик Биерета. Монако дома разгромил Реймс
Getty Images/Global Images Ukraine. Мика Биерет

В пятницу, 28 февраля, состоялся матч 24-го тура Лиги 1 между «Монако» и «Реймсом».

Встречу принимал Стадион Луи 2-го в Монако.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 3:0 благодаря хет-трику датского форварда Мики Биерета. Это уже третий матч, в котором датчанин оформляет хет-трик в составе «монегасков». К комане он присоединился в январе 2025 года.

После этого матча «Монако» с 43 баллами расположился на 4-й строчке, а «Реймс» с 22 баллами остался 15-м.

Лига 1. 24-й тур

Монако – Реймс – 3:0

Голы: Биерет, 34, 39, 51

Фото матча:

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Монако Реймс чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Мика Биерет
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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