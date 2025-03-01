Хет-трик Биерета. Монако дома разгромил Реймс

В пятницу, 28 февраля, состоялся матч 24-го тура Лиги 1 между «Монако» и «Реймсом».

Встречу принимал Стадион Луи 2-го в Монако.

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Хозяева поля добыли победу со счетом 3:0 благодаря хет-трику датского форварда Мики Биерета. Это уже третий матч, в котором датчанин оформляет хет-трик в составе «монегасков». К комане он присоединился в январе 2025 года.

После этого матча «Монако» с 43 баллами расположился на 4-й строчке, а «Реймс» с 22 баллами остался 15-м.

Лига 1. 24-й тур

Монако – Реймс – 3:0

Голы: Биерет, 34, 39, 51

Фото матча: