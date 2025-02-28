ДЯЧУК: «Ворскла – хороший соперник, у них хороший подбор игроков»

Защитник киевского «Динамо» Максим Дячук поделился эмоциями после матча против полтавской «Ворсклы» в 19-м туре Украинской Премьер-лиги (1:1).

- В эпизоде ​​с забитым мячом ты своей передачей отрезал практически всю защиту соперника, выведя Буяльского лицом к лицу с вратарем…

– Я увидел, что у Виталика есть свободное пространство за спинами соперников, и отдал туда передачу. Оказалась результативной.

- «Динамо» повело в счете, но при этом «Ворскла» начала давить, создавать моменты – и в каркас ворот попали, и Руслан Нещерет спасал. Какие сильные стороны можешь выделить у полтавчан?

– В общем, «Ворскла» – хороший соперник, у них хороший подбор игроков.

– Во втором тайме «Ворскла» сравняла счет. Насколько это было болезненным ударом, особенно учитывая, что им удалось забить именно ударом головой?

– Даже не знаю, что сказать… Нужно играть до конца, до последней минуты. Сегодня не вышло.

– То, что игру перенесли из Полтавы в Киев, сыграло в плюс или наоборот в минус?

- Наше поле, мы играли в родных стенах – должно быть в плюс. Но получилось так, как есть…

– Какие мысли на будущее?

- Будем усиленно работать, чтобы исправлять свои ошибки, и дальше радовать болельщиков победами и набранными очками. Мы все идем к одной общей цели, – сказал Дячук.