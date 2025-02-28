Крупский рассказал, как Ворскле удалось отобрать очки у Динамо в УПЛ

Защитник полтавской «Ворсклы» Илья Крупский поделился эмоциями от игры своей команды против киевского «Динамо» в 19-м туре Украинской Премьер-лиги (1:1).

- Сегодня «Ворскла» апсетнула очень много поклонников как минимум «Динамо» и как минимум удивила экспертов в студии УПЛ ТВ. За счет чего это удалось сделать?

– Я считаю, за счет того, что команда уже в таком состоянии, что нечего терять и нам нужна только эта была победа. Мы все настраивались, играли спокойно, не было никакого давления, поэтому считаю, за счет этого мы сегодня и получили 1 очко.

– Когда я слушала комментарии тренеров, то очень многое слышала именно твое имя. Я так понимаю, сегодня у тебя очень много работы. Насколько ты доволен своей игрой?

– Я доволен игрой команды, потому что все хорошо работали, были слажены друг за друга. Поэтому мою игру будут оценивать эксперты и тренеры на теории. Но сейчас с хорошим настроением едем в Полтаву и готовимся уже в «Карпаты», все мысли уже там.

– В частности, эксперты также отмечали, что «Динамо» очень позволяло играть вам в пас, продвигаться вперед, и не удавалось им останавливать вас в самых важных местах, что приводило к очень многим ударам в створ. За счет чего удавалось прорваться?

– Да, «Динамо» нас сильно так не прессинговало. Наверное, думали, что мы не будем так, будем туда где-нибудь бить мяч, но мы хорошо выходили, хорошо выходили у нас быстрые атаки – за счет этого и забили мяч и еще создали много моментов.

Я считаю, что сегодняшняя игра показательна для нас, за счет этого будем дальше так и продолжать, чтобы не останавливаться.

– Немножко расстроился, что не удалось реализовать больше моментов?

– Да, конечно, было много моментов, там где-то проиграны единоборства. Но ничего, проанализирую и буду двигаться дальше, – сказал Крупский.