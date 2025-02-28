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  4. Динамо потеряло очки в матче УПЛ. Шанс для Шахтера и интрига в чемпионате?
Чемпионат Украины
28 февраля 2025, 17:31 |
1122
7

Динамо потеряло очки в матче УПЛ. Шанс для Шахтера и интрига в чемпионате?

Киевляне удивили в матче с Ворсклой

28 февраля 2025, 17:31 |
1122
7
Динамо потеряло очки в матче УПЛ. Шанс для Шахтера и интрига в чемпионате?
ФК Динамо Киев

Динамо в сложном матче чемпионата Украины сыграло вничью 1:1 с Ворсклой – киевляне все еще не проигрывают в нынешнем сезоне УПЛ, но пятый раз сыграли вничью.

Динамо после 19 туров набрало 47 очков, опережая Шахтер на 11 пунктов.

Уже в субботу Шахтер может немного сократить отставание, но нужно будет обыграть Александрию, которая сейчас идет второй с дефицитом от Динамо в шесть баллов.

Кроме того, у команды Марино Пушича есть игра в запасе – в апреле будет доигровка встречи с Кривбассом.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Динамо Шахтер Донецк
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 7
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Олег Мандрівник
11 очков разница (правда 2 игры в запасе).
Ну посмотрим завтра 🤔
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+2
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Микола Унгурян
завтра побачимо чи зможуть конкуренти скористатись осічкою ДК
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+2
FanRybki
🧡🖤Шахтар відігрАє будь-яку фору -
ПовернЕмося ми неодмінно нагору❗🥇🇺🇦
Славний клуб з краю шахт й териконів - 🌋
НездолАнний в собі має дух чемпіонів❗🏆
🥇🧡🖤 😊
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0
DaVinci
Інтриги поки що немає. Все тепер залежить від результатів конкурентів.
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0
Gargantua81
по потерянным отрыв 5 очков.
Это очень призрачный отрыв. Впереди очень тяжелые игры. Вон следующая игра с ЛНЗ.
Это совсем другая команда, там Григорчук уже навел порядок.
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0
Gorlitsa
Головне було сказати Суркісом перед грою, що гроші його не цікавлять . Це не команда, Дячук повне дно, середня лінія зранку ще похмелялась, нах той Михайленко? Тренер все заспокоював..?.бл...за що нам таке? 
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-1
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