Динамо потеряло очки в матче УПЛ. Шанс для Шахтера и интрига в чемпионате?

Динамо в сложном матче чемпионата Украины сыграло вничью 1:1 с Ворсклой – киевляне все еще не проигрывают в нынешнем сезоне УПЛ, но пятый раз сыграли вничью.

Динамо после 19 туров набрало 47 очков, опережая Шахтер на 11 пунктов.

Уже в субботу Шахтер может немного сократить отставание, но нужно будет обыграть Александрию, которая сейчас идет второй с дефицитом от Динамо в шесть баллов.

Кроме того, у команды Марино Пушича есть игра в запасе – в апреле будет доигровка встречи с Кривбассом.