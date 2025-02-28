Чемпионат Украины28 февраля 2025, 17:31 |
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Динамо потеряло очки в матче УПЛ. Шанс для Шахтера и интрига в чемпионате?
Киевляне удивили в матче с Ворсклой
28 февраля 2025, 17:31 |
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Динамо в сложном матче чемпионата Украины сыграло вничью 1:1 с Ворсклой – киевляне все еще не проигрывают в нынешнем сезоне УПЛ, но пятый раз сыграли вничью.
Динамо после 19 туров набрало 47 очков, опережая Шахтер на 11 пунктов.
Уже в субботу Шахтер может немного сократить отставание, но нужно будет обыграть Александрию, которая сейчас идет второй с дефицитом от Динамо в шесть баллов.
Кроме того, у команды Марино Пушича есть игра в запасе – в апреле будет доигровка встречи с Кривбассом.
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Ну посмотрим завтра 🤔
ПовернЕмося ми неодмінно нагору❗🥇🇺🇦
Славний клуб з краю шахт й териконів - 🌋
НездолАнний в собі має дух чемпіонів❗🏆
🥇🧡🖤 😊
Это очень призрачный отрыв. Впереди очень тяжелые игры. Вон следующая игра с ЛНЗ.
Это совсем другая команда, там Григорчук уже навел порядок.